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      Семь игроков "Шахтера" и автор гола "Динамо": символическая сборную 13-го тура УПЛ от InStat

      18 Читати новину українською
      Алан Патрик
      Алан Патрик / УПЛ

      На сайте Украинской премьер-лиги опубликована символическую сборную 13-го тура УПЛ по версии InStat. Стоит отметить, что сразу семь игроков представляют донецкий "Шахтер".

      В одиннадцатки лучших по позициям вошли вратарь Андрей Пятов, центральные защитники Давид Хочолава и Ярослав Ракицкий, левый захичник Исмаили, полузащитники Виктор Коваленко, Алан Патрик и Сергей Болбат. Им компанию составили правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера, полузащитник "Львова" Лукас Тейлор и два нападающих – "Карпат" Кристиан Понд и "Десны" Денис Безбородко.

      Читайте также: "Динамо" проигрывает "Львову", "Карпаты" громят "Черноморец": главные итоги 13–го тура УПЛ

      Кроме того, полезным игроком 13-го тура чемпионата УПЛ стал полузащитник "Шахтера" Алан Патрик. Индекс эффективности игрока по версии InStat составил 380 баллов. На втором месте расположился Понд (328 баллов), на третьем – Безбородко (315 баллов).

      Символическая сборная 13–го тура УПЛ по данным InStat

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      "Шахтер" продолжает удерживать позицию самой полезной команды очередного тура, а первенство по показателям Голевые моменты/реализованы и действия/удачные перехватило "Динамо":

      • В очередной раз "горняки" – самая полезная команда тура. Индекс эффективности подопечных Паулу Фонсеки составил 281 балл. "Карпаты", занявшие второе место по этому показателю отстали аж на 29 баллов, а "Десна", которая идет третьей – на 45.
      • Лучшими "горняки" были и по показателям Голевые моменты / реализованы с индексом 11/3. Уверенная победа "Карпат" над "Черноморцем" гарантировала львовянам лишь второе место – 7/5. Несмотря на поражение и один забитый мяч, "Олимпик" третий – 7/1.
      • В этом туре гегемонию "Шахтера" по показателю ТТД / удачные несмотря на поражение прервало "Динамо" – 1074/887. "Горняки" заняли второе место – 1048/887. Тройку несмотря на поражение замкнул "Мариуполь" 886/694.
      • В этом туре "Шахтер" уступил "Динамо" и первое место по показателю во владении мячом. У подопечных Александра Хацкевича – 42:26, у дончан – 39:23. "Олимпик", который третий существенно отстал – 31:29.
      • Лучшими были "динамовцы" и в номинациях Атаки (140) и Фланговые атаки (49), хотя это не помогло киевлянам получить хотя бы ничью в матче со «Львовом». "Шахтер" в этих номинациях второй, а "Заря" – третья с показателями 120 – 31 и 112 – 33 соответственно.
      • По показателю выигранных единоборств, как и в прошлом туре, "Шахтер" удержал первенство 141/78 (55%). Несколько уступают по этому показателю "Карпаты" 235/123 (52%) и "Олимпик" 136/70 (51%).

      Больше информации о 13 тур УПЛ читайте по ссылке.

      Теги: Спорт Футбол ФК Карпаты Динамо Шахтер УПЛ ФК Львов ФК Десна
      Источник: 24 Канал
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