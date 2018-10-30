Семь игроков "Шахтера" и автор гола "Динамо": символическая сборную 13-го тура УПЛ от InStat

На сайте Украинской премьер-лиги опубликована символическую сборную 13-го тура УПЛ по версии InStat. Стоит отметить, что сразу семь игроков представляют донецкий "Шахтер".

В одиннадцатки лучших по позициям вошли вратарь Андрей Пятов, центральные защитники Давид Хочолава и Ярослав Ракицкий, левый захичник Исмаили, полузащитники Виктор Коваленко, Алан Патрик и Сергей Болбат. Им компанию составили правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера, полузащитник "Львова" Лукас Тейлор и два нападающих – "Карпат" Кристиан Понд и "Десны" Денис Безбородко.

Читайте также: "Динамо" проигрывает "Львову", "Карпаты" громят "Черноморец": главные итоги 13–го тура УПЛ

Кроме того, полезным игроком 13-го тура чемпионата УПЛ стал полузащитник "Шахтера" Алан Патрик. Индекс эффективности игрока по версии InStat составил 380 баллов. На втором месте расположился Понд (328 баллов), на третьем – Безбородко (315 баллов).

Символическая сборная 13–го тура УПЛ по данным InStat

Читайте также: "Динамо" – вторая команда в Европе по необычному показателю

"Шахтер" продолжает удерживать позицию самой полезной команды очередного тура, а первенство по показателям Голевые моменты/реализованы и действия/удачные перехватило "Динамо":

В очередной раз "горняки" – самая полезная команда тура. Индекс эффективности подопечных Паулу Фонсеки составил 281 балл. "Карпаты", занявшие второе место по этому показателю отстали аж на 29 баллов, а "Десна", которая идет третьей – на 45.

Лучшими "горняки" были и по показателям Голевые моменты / реализованы с индексом 11/3. Уверенная победа "Карпат" над "Черноморцем" гарантировала львовянам лишь второе место – 7/5. Несмотря на поражение и один забитый мяч, "Олимпик" третий – 7/1.

В этом туре гегемонию "Шахтера" по показателю ТТД / удачные несмотря на поражение прервало "Динамо" – 1074/887. "Горняки" заняли второе место – 1048/887. Тройку несмотря на поражение замкнул "Мариуполь" 886/694.

В этом туре "Шахтер" уступил "Динамо" и первое место по показателю во владении мячом. У подопечных Александра Хацкевича – 42:26, у дончан – 39:23. "Олимпик", который третий существенно отстал – 31:29.

Лучшими были "динамовцы" и в номинациях Атаки (140) и Фланговые атаки (49), хотя это не помогло киевлянам получить хотя бы ничью в матче со «Львовом». "Шахтер" в этих номинациях второй, а "Заря" – третья с показателями 120 – 31 и 112 – 33 соответственно.

По показателю выигранных единоборств, как и в прошлом туре, "Шахтер" удержал первенство 141/78 (55%). Несколько уступают по этому показателю "Карпаты" 235/123 (52%) и "Олимпик" 136/70 (51%).

Больше информации о 13 тур УПЛ читайте по ссылке.