В Черкасской области произошел жуткий семейный скандал. К сожалению, не обошлось без жертв.

В одной семье в Уманщине произошло сразу две трагедии – убийство и самоубийство. Правоохранители выяснили, что мужчина трижды выстрелил в зятя, а затем застрелился и сам.

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Детали инцидента

Уголовное дело уже возбуждено. Инцидент произошел еще 5 июня. Полицейским сообщили, что 45-летний мужчина в собственном авто совершил самоубийство у дома. Он выстрелил в себя из автоматического оружия и умер на месте.

Следователи начали опросили свидетелей и родственников умершего, чтобы установить обстоятельства и причины такого поступка, а через несколько часов получили еще одно сообщение, уже об убийстве.

Местный житель возле приусадебного участка обнаружил 56-летнего соседа с огнестрельными ранениями в живот, признаков жизни тот не подавал.

Связь между погибшими

В ходе расследования правоохранители предварительно установили, что двое пострадавших имели родную связь. В преддверии трагедии между ними возник конфликт.

Вероятно, 45-летний мужчина взял из автомобиля автоматическое оружие и трижды смертельно выстрелил в сторону зятя. Тогда приехал домой и совершил самоубийство из того же оружия.

Следователи забрали с мест происшествия оружие, патроны, гильзы и другие вещественные доказательства и направили на экспертизу. Тела обоих погибших также были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. Следствие продолжается.

Жизнь украинцев уносит война

Украинцы ежедневно погибают из-за кровавой войны, начатой Россией. Украинская разведка владеет информацией, что высшее руководство российской армии отдало вполне официальный приказ на уничтожение почти всего гражданского населения в городах, штурмующих захватчики в Луганской и Донбассе. Соответствующие распоряжения офицеры предоставили своим подчиненным в конце мая.

Служба безопасности Украины перехватывала разговор российских оккупантов на территории временно оккупированной Херсонщины. Она является так называемым доказательством того, что им разрешают убивать украинцев. Речь идет о том, что на блокпостах оккупированной Херсонщины захватчикам тоже разрешили расстреливать гражданских.

К сожалению, погибают из-за российской агрессии и наиболее незащищенных украинских детей. Российские оккупанты обстреляли города и села Донбасса из "Градов", "Смерчей", "Ураганов". От ракетных ударов повреждения получили Курахово и Авдеевка и другие населенные пункты. Из-за обстрела погиб ребенок.

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