Во Львове на улице Погулянка произошел семейный конфликт между отцом и сыном. В результате по меньшей мере один из них получил огнестрельное ранение. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подробнее о кровавом инциденте во Львове

Эти события произошли примерно в 18:45 25 июня. Об этом пишет издание "Варта 1".

Еще один громкий инцидент Стрельба в Мукачево возле жилого дома: неизвестные открыли огонь из автомата – видео

По данным ресурса, в квартире на Погулянке, 22-Б произошло огнестрельное ранение. Произошло это в результате семейной ссоры между отцом и сыном. Участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Между тем, в сети пишут о двух трупах – отца и сына.

На место прибыли пять автомобилей полиции, охрана, Нацгвардия и "скорая".

Журналисты 24 канала пытаются взять комментарий у представителей полиции, чтобы выяснить детали инцидента.

новость дополняется