Семейная идиллия: модель Джиджи Хадид отметила мусульманский праздник с родственниками Малика

Супермодель Джиджи Хадид провела уик-энд с родственниками своего звездного бойфренда Зейна Малика. Этим знаменитость спровоцировала слухи о предстоящем бракосочетании пары.

В конце апреля 2018 года Джиджи Хадид и Зейн Малик объявили о возобновлении отношений. С тех пор знаменитости не перестают очаровывать сеть совместными снимками и романтическими историями.

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Теперь пара отметила мусульманский праздник Курбан-байрам в кругу родственников Зейна Малика. Волшебная Джиджи, которая тоже исповедует ислам, счастливо позировала перед камерой в объятиях популярного певца. Кроме этого, модель сделала снимки с мамой Зейна Малика. Таким образом пара продемонстрировала, что действительно их отношения перешли на другой уровень, а в СМИ уже говорят, что вскоре влюбленные могут жениться.



Джиджи Хадид отметила мусульманский праздник в кругу семьи Зейна Малика



Джиджи Хадид в объятиях певца Зейна Малика



Зейн Малик с мамой и младшей сестрой



К слову, Джиджи Хадид и Зейн Малик отпраздновали Курбан-байрам в традиционной для мусульман одежде – курти. Модель красовалась перед камерой в оранжевом с белым платье, а ее бойфренд – в белом с бордовым. Пара выглядела счастливо на снимках.