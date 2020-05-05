Салон жены Тищенко тоже работает, несмотря на карантин: видео

В Киеве несмотря на карантинные ограничения продолжает работать магазин косметики Аллы Барановской – жены Николая Тищенко. Сам нардеп на днях попал в скандал из-за информации о работе его ресторана "Велюр" во время эпидемии коронавируса.

Журналисты обнаружили, что сеть салонов и магазинов косметики, которая принадлежит Барановской, продолжает работать несмотря на карантин, сообщают "Деньги".

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В соцсетях есть официальные сообщения, что заведения на время карантина закрыли. Однако на самом деле это не так. По крайней мере один магазин на столичном Печерске продолжает работу.

Журналисты зафиксировали, как мужчина в маске заносит в студию много коробок. Вероятно, в них продукция. Кроме того, в заведение приехала девушка. В помещение она зашла без всяких средств индивидуальной защиты. Через 20 минут она вышла из салона с фирменным пакетом заведения.

Впоследствии к салону подъехал "Мерседес". Из него вышла девушка с пачкой денег в руке. Она тоже зашла в помещение, откуда вышла с тем же брендированным пакетом заведения.

Понаблюдав, журналисты сделали вывод, что салон жены Тищенко для отдельных клиентов все-таки работает в карантин. В то же время санитарные нормы там не соблюдают. Ни персонал, ни клиенты не имели масок или перчаток. Сама Алла Барановская отказалась комментировать ситуацию.

Несмотря на карантин салон жены Тищенко работает: видео журналистов "Денег" (с начала до 04:40)

К слову, ранее Николай Тищенко попал в скандал из-за информации о работе его ресторана "Велюр" во время карантина.

Кратко о скандале с рестораном Тищенко