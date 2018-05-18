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Семейное предприятие нардепа Рыбалки осуществляло торговлю с террористами ОРДЛО, – решение суда

90 Читати новину українською
Сергей Рыбалка
Сергей Рыбалка / korupciya.com

29 марта этого года Сумской апелляционный суд вынес обвинительный акт обвиняемому в пособничестве и финансировании терроризма гражданину Юрию Джабраилову, который на момент ареста осенью в прошлом году работал топ-менеджером ООО "Снэк-Экспорт".

Компании, которая входит в семейный бизнес народного депутата от Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалки. Об этом с трибуны пресс-пойнта Верховной Рады Украины заявил нардеп от фракции Блока Петра Порошенко Игорь Артюшенко. Сейчас Джабраилов, по информации парламентария, общается со следователями и дает показания о заказчиках и организаторах незаконной торговли с террористами.

"Джабраилов добровольно пошел на сделку со следствием и признал, что на протяжении 2016-го года совместно с другими лицами способствовал незаконной поставке продукции ООО "Снэк-Экспорт" на временно оккупированные территории, другими словами – признал факт финансирования террористов так называемых "ДНР" и "ЛНР". В результате сделки со следствием Джабраилов теперь должен заплатить за свои деяния 150 тысяч штрафа", – сообщил журналистам и присутствовавшим народным депутатам Игорь Артюшенко.

Вместе с тем, по информации нардепа от фракции БПП, на следователей и судей сейчас оказывается давление в этом производстве. В частности, до сих пор по неизвестным причинам не передано в суд дело другого топ-менеджера семейного бизнеса нардепа-радикала Сергея Рыбалки – Дениса Пробачая, который осенью прошлого года был задержан СБУ вместе с Юрием Джабраиловым.

"Пока остается неизвестной судьба другого топ-менеджера компании "Снэк-Экспорт" Дениса Пробачая, который был задержан в прошлом году вместе с Джабраиловым. Его адвокаты, вероятно, через процессуальные зацепки блокируют передачу дела в отношении Пробачая до суда. Я хочу напомнить, что именно эти адвокаты, и это публично в зале суда было подтверждено, цинично заявляли, что на территории Украины нет террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", и они не видят ничего плохого в торговле предприятий с ОРДЛО. Антигосударственная деятельность таких адвокатов, топ-менеджеров и собственников, которые прямо паразитируют на этой войне, помогают сделать все для того, чтобы, к сожалению, Украина в ней проиграла", – возмутился Игорь Артюшенко.

Артюшенко призвал украинские спецслужбы и отечественную Фемиду обратить особое внимание на факт финансирования террористов в ОРДЛО предприятиями, которые принадлежат народным депутатам Украины и наказать не только менеджеров-исполнителей, но и главных бенефициаров этого бизнеса на крови. Этим лицам Артюшенко предложил добровольно пойти на сделку со следствием, как это сделал топ-менеджер Сергея Рыбалки Юрий Джабраилов.

"Очевидно, что точка в этом деле будет поставлена только тогда, когда виновными в финансировании террористов будут признаны не только менеджеры, но и организаторы и главные бенефициары этой преступной торговли, которые сейчас сидят рядом с нами в зале. Пока не поздно, хочу обратиться к ним – пойдите добровольно на соглашение со следствием, и тогда ваше чистосердечное признание учтет будущий суд", – выразил уверенность представитель президентской фракции в ВР Игорь Артюшенко.

С полной версией решения Сумского апелляционного суда по делу топ-менеджера семейной компании народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки можно ознакомиться здесь.

Теги: Новости политики СБУ Радикальна партія терроризм Блок Петра Порошенко
Источник: 24 Канал
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