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Семейные кризисы: почему возникают и что делать

21 Читати новину українською
Как преодолеть семейные кризисы
Как преодолеть семейные кризисы / Unsplash

После бракосочетания молодожены могут столкнуться с так называемыми семейными кризисами, которые случаются чуть ли не на каждом новом этапе отношений.

О типичных кризисах, которые могут случиться между супругами, рассказывает психолог Марта Прыриз, пишет "Украинская правда".

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Кризис первого года совместной жизни

Первый кризис связан и распределением семейных ролей.

Мы ожидаем, что наша семья будет такая, как у родителей, потому что мы привыкли к ней. К примеру, партнер вырос в семье, где только муж убирает, но ни за что в жизни не помоет посуду. А в другой – наоборот.

молодята можуть зіткнутися з кризами

Молодожены могут столкнуться с кризисами в течение первого года совместной жизни

Такие ситуации могут спровоцировать кризис, ведь действия партнера не соответствуют вашим ожиданиям.

Подумайте, что вы хотите сделать для "новой" семьи и что ожидаете от своего партнера. Максимально запишите все, что является существенным для вас. Это могут быть действия, привычки или любые обязанности по дому.

После этого у вас будет более точная картина ожиданий от совместной жизни и нужно обсудить с партнером, что для вас самое важное.

Мы не можем изменить кого-то, однако никто не отменял возможность объяснить любимому человеку, почему та или иная традиция так много для нас значит. А еще – пытаться разделить обязанности совместно таким образом, чтобы чувствовать себя полезными и ценными друг для друга,
– отмечает психолог.

Кризис третьего-четвертого года

Кризис появляется из-за скуки. А именно, уже нет шквала эмоций, как в первые месяцы совместной жизни. На смену эйфории приходит привязанность и нежность.

Также это может быть из-за изменения в составе семьи – рождения первого ребенка. "Оба узнают, как это – быть родителями. Учатся приспосабливаться к новому стилю жизни и обязанностям", – говорится в сообщении.

Когда в семье возникает недопонимание, мы забываем о том, что другие не читают наших мыслей.

Кризис монотонности

По словам психолога, такой кризис может случиться на 7-9 год совместной жизни, когда пара окончательно привыкла друг к другу.

Женщина знает отговорки мужа и что он подарит на день рождения, а муж – выучил слова жены во время ссор. Мы видим наших партнеров реально, а временами даже – сквозь черные очки,
– пишет Прыриз.

Кроме того, второй пик сексуальных потребностей и активности у мужчин и женщин приходится на 30-35 лет (первый – в подростковом периоде). Так, вопрос измены чаще всего появляется в это время.

сімейна криза

Кризис может случиться, когда пара привыкла друг к другу

Психолог Харвилл Хендрикс разработал курс восстановления отношений и любви для пар, которые долгое время вместе. В таком случае стоит вспомнить, что любите вы и ваш партнер. Нужно стараться выполнять приятные мелочи из списка по крайней мере дважды в неделю – это будет напоминать те свидания, когда вы только узнавали друг друга.

Также стоит обдумать следующие вопросы:

– какие черты вызывали мою симпатию к нему/ней, когда мы познакомились?

– какие положительные черты имеет муж/жена?

– какие из черт партнера/партнерши имеют наибольшее влияние на мою жизнь (перечислите положительные и отрицательные черты)?

– что больше всего мне в ней/нем нравится?

Кризис "пустого гнезда"

С этим кризисом сталкиваются семьи, в которых есть дети.

"Когда сын или дочь надолго или навсегда покидают дом, это может быть критическим для пары. Муж и жена остаются наедине и вынуждены заново знакомиться друг с другом", – объясняет психолог.

Ведь ребенок мог быть тем "посредником", который сглаживал неловкое молчание и мог заполнять вечера.

сімейна криза
Кризис "пустого гнезда" случается, когда дети вырастают

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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