Семейный клан в Крыму: кто и за что отвечает в бизнес-империи Аксенова

После аннексии Крыма в 2014 году Сергей Аксенов занял влиятельную должность на полуострове и возглавил тамошний Совет министров. Политик устроил на высокие должности своих родственников и друзей и построил целую бизнес-империю на оккупированной Россией территории .

Официальные сведения об Аксенове

Сергей Аксенов – ответственный за исполнительную ветвь власти в Крыму. В своем кресле он от самых истоков так называемой "русской весны". До 2014 года он был малоизвестным: владел небольшим бизнесом, был депутатом местной пророссийской партии.

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Сергей Аксенов родился 26 ноября 1972 года в городе Бельцы, молдавской ССР. Окончил военное училище, работал страховщиком и занимался бизнесом в сфере продуктов. В политику подался в 2000-х годах: был членом пророссийской организации "Гражданский актив Крыма", "Русская община Крыма", позже возглавил партию "Русское единство".

Скрытая страница его биографии

Существует информация, что в 1990-х годах Сергей Аксенов принадлежал к криминальным группировкам "Греки" и "Сейлем" и был известен под прозвищами "Гоблин" и "Аксен".

В частности это подтверждают документы, которые опубликовал первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков: мужчина фигурирует в справках правоохранителей как участник нескольких заказных убийств.

Документы, подтверждающие криминальное прошлое Аксенова

Сам Аксенов все обвинения отвергает

Экс-заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Казарин рассказал, что в 2000-х годах он лично был знаком с Аксеновым. Он убежден, что свой первый капитал пророссийский политик заработал благодаря отношениям с дочерью Валерия Горбатова – экс-председателя Фонда госимущества Крыма.

Жена Аксенова

После аннексии Крыма партию "Русское единство" распустили. Нынешняя жена Сергея Аксенова Елена (в девичестве Добрыня) создала одноименную общественную организацию, которая организовывает благотворительные акции и праздники.

Аксенова имеет отношение к десятку фирм в сфере недвижимости и торговли

После карьерного роста мужа резко пошли в гору и дела Елены: в 2014 году ее доходы составили почти 3 миллиона рублей (более 1 миллиона гривен), а в 2017 она заработала почти 20 миллионов рублей (почти 8,5 миллионов гривен).

Кроме этого, женщине принадлежат авто премиум-класса, два земельных участка, один дом, две квартиры и шесть нежилых помещений.

Дети Аксенова

У супругов Аксеновых двое детей. Сын Олег – еще студент, а вот дочь Кристина замужем и теперь уже Манусова. Первый капитал он заработал в 21 год и уже управляет бизнесом: с 2015 года девушка возглавляет фирму "Парус". Эта компания сдает в аренду помещения, в котором сейчас работает ресторан "Портер Хаус".

Семья Сергея Аксенова

За первый год своей работы Кристина сумела увеличить доходы семьи минимум на 800 тысяч рублей (более 300 тысяч гривен).

"Не думаю, что ребенок мог заработать эти деньги за такой короткий промежуток времени, Конечно, что это имущество его родителей", – убеждена крымский политолог Евгения Горюнова.

Отец Аксенова

Валерий Аксенов – член партии "Единая Россия" и депутат подконтрольного РФ крымского парламента. Там мужчина занимает должность заместителя председателя Комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Он также является владельцем одной квартиры и легкового автомобиля Skoda Rapid.

Эксперты называют отца Валерия главным вдохновителем и советником Сергея Аксенова

Тесть и теща Аксенова

Тесть Сергея Аксенова Александр Добрыня – заместитель директора ГП "Экспортно-технический центр". Именно он является одним из тех, кто выдает лицензии на эксплуатацию строительных конструкций и промышленного оборудования.

Его жена Людмила – в составе Общественной палаты Крыма, а также является членом Комиссии по развитию инфраструктуры полуострова.

У нее замечательная должность в Общественной палате Крыма. Они ни за что не отвечают, но на все имеют влияние,

– отметил Илья Большедворов, глава "крымского антикоррупционного комитета".

По мнению экспертов, именно с помощью тещи Сергей Аксенов решает кадровые вопросы.

Свояк и свояченица Аксенова

Евгения Добрыня – родная сестра жены Сергея Аксенова. Официально холостая, но находится в отношениях с Андреем Дедюхиным, который руководит департаментом в Министерстве сельского хозяйства Крыма.

Родные Сергея Аксенова

Сама Евгения – председатель Комитета по имущественным правам в Госсовете аннексированного полуострова. Этот отдел еще называют "золотым", ведь именно с подачи его работников местная власть решает кому и за сколько продавать или сдавать в аренду государственное имущество.

"Кумовство" Аксенова

Кроме семьи немало должностей в оккупированном Крыму Сергей Аксенов "раздал" приближенным к себе людям. Одним из таких является Андрей Ростенко, который после аннексии Крыма стал мэром Ялты. Именно Ростенко называли приспешником Аксенова в старых документах правоохранителей.

Андрей Ростенко и Сергей Аксенов вместе были фигурантам уголовного дела

Виталий Нехлупин – еще один товарищ пророссийского политика, он был его заместителем в Совете министров Крыма. Однако и его, и Андрея Ростенко обвинили в коррупции и упекли за решетку правоохранители РФ. Владимир Казарин предположил, что именно это стало началом конца правления Аксенова в Крыму.

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