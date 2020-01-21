Семейный конфликт: сын облил мать кипятком, а сестра ударила брата ножом

Во время семейного конфликта киевлянка, защищая мать от брата, ударила его ножом. Мужчина с множественными ранениями находится в реанимации.

Столичные врачи сообщили в полицию о том, что мужчина получил множественные колото-резаные раны шеи, туловища, рук и ног в собственной квартире.

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Полиция задержала женщину, которая рассказала, что брат во время словесного конфликта с матерью вылил на нее кипяток. Поэтому она схватила со стола нож и несколько раз ударила им мужчину. После этого вызвала скорую.



Сын облил мать кипятком / Фото: Нацполиция

Потерпевшая от госпитализации отказалась, а ее 42-летнего сына с проникающими ранениями доставили в отделение реанимации.

Правоохранители открыли уголовное производство за покушение на умышленное убийство.