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      Семейный конфликт: сын облил мать кипятком, а сестра ударила брата ножом

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      Сестра ударила брата ножом – мужчина в больнице / kyiv.npu.gov.ua

      Во время семейного конфликта киевлянка, защищая мать от брата, ударила его ножом. Мужчина с множественными ранениями находится в реанимации.

      Столичные врачи сообщили в полицию о том, что мужчина получил множественные колото-резаные раны шеи, туловища, рук и ног в собственной квартире.

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      Полиция задержала женщину, которая рассказала, что брат во время словесного конфликта с матерью вылил на нее кипяток. Поэтому она схватила со стола нож и несколько раз ударила им мужчину. После этого вызвала скорую.

      поліція Київ
      Сын облил мать кипятком / Фото: Нацполиция

      Потерпевшая от госпитализации отказалась, а ее 42-летнего сына с проникающими ранениями доставили в отделение реанимации.

      Правоохранители открыли уголовное производство за покушение на умышленное убийство.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Киева Криминал
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      Новости за 21 января
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