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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Семейный врач перевоплотил медучреждение Львовской области до неузнаваемости: пациенты потрясены

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Молодой, амбициозный, обаятельный и профессиональный. Именно так на Львовщине жители поселка Краковец характеризуют своего семейного врача. Львовянин Игорь Заставный хозяйничает в местном медучреждении всего лишь три года. И за это время помещения и возможности лечить людей изменились до неузнаваемости.

Пациенты его называют молодым врачом. В этом амбулатории он работает почти три года. Принимает с четверга по субботу. Сюда Игоря Заставного направили по распределению в 2015 году.

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"Здесь, когда я приехал только, то было очень страшно. И крышу прибивали, чтобы ее ветер не срывал, и принимали пациентов в куртках, тут стояла печь, здесь можно было руку засунуть в окно. Оттуда дул ветер", – рассказал семейный врач Игорь Заставный.

лікар львів
Игорь Заставный

Один в поле не воин, говорит Игорь. Поэтому за восстановление амбулатория взялись всей командой. Выиграли два микропроекта, сделали ремонт, закупили оборудование. Средствами помогли местные и районные власти. На все про все ушло почти полтора миллиона. В приоритете была и остается лаборатория.

Это была наша одна из основных целей – улучшить состояние лаборатории, потому что это важно для людей и для врачей. Чтобы люди не ехали, допустим, куда-то в район делать анализы, а оставались у нас,
– отметил семейный врач Игорь Заставный.

А врачи уже научились работать на компьютерах, поэтому теперь лихо заполняют декларации с пациентами в системе E-Health. Вдохновения у них – хоть отбавляй, потому что, говорят, работают в комфортных условиях.

"Изменения очень большие. По сравнению с тем, которая была лаборатория, какая сейчас, то небо и земля. Мой кабинет стал намного больше, был очень маленький и вообще был без отопления. А сейчас я – "белый человек" – прокомментировала педиатр Надежда Семенцуал.

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Этот амбулаторий обслуживает восемь сел. В целом это больше пяти тысяч пациентов, из них – тысяча детей. Правда, карета скорой пока не работает. Поэтому на вызовы Игорь едет на собственной машине. Такой рачительный подход к работе пациенты ценят. Трижды в неделю местные приходят к врачу со Львова: на консультации, лечение, или же просто на разговор.

Он – это такой свет молодой, который появился в этом коллективе. Который умеет объединить тех людей, которые хотят прийти на помощь. И собственно пациенты нашего городка очень часто ждут четверга. И называют его "молодой врач". "А молодой есть?"
– сказала пациентка Зоряна.

В августе срок направления Игоря Игоревича завершается. Впрочем, покидать амбулаторий в Краковце он не собирается – уже подписал декларации с двумя сотнями людей.

Теги: Новости Украины Медицина Новости Львова
Источник: 24 Канал
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