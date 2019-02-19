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      "Семьи погибших должны знать, кто убил их родных": ООН требует расследовать дела Майдана

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      Мониторинговая миссия ООН по правам человека
      Мониторинговая миссия ООН по правам человека / www.un.org.ua

      В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине отметили, что расследование убийств 17 протестующих и 13 правоохранителей во время Революции Достоинства в Украине происходит со значительными задержками.

      Представители организации Мониторинговая миссия ООН по правам человека констатируют, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек. Из них 84 – это протестующие, 13 – сотрудники правоохранительных органов и человек, который был на месте событий, но не участвовал в протестах.

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      По состоянию на 19 февраля 2019 года виновными признали только троих человек, которые участвовали в событиях, приведших к гибели двоих протестующих. Продолжаются уголовные производства в отношении еще 12 вероятных виновников, в том числе в отношении сотрудников милиции и Службы безопасности Украины. Единственным человеком, которого признали виновным в непредумышленном убийстве протестующего, был другой протестующий. Также двоих членов группы "титушек" признали виновными в хулиганстве, тогда как они были причастны к инциденту, во время которого погиб активист Евромайдана.

      Индивидуальная ответственность крайне важна, когда мы говорим о справедливости. Семьи всех жертв, и протестующих, и сотрудников правоохранительных органов, имеют право на правду. Они имеют право знать, кто убил их родных и близких, и они имеют право увидеть, как виновники будут привлечены к ответственности за эти преступления,
      – отметила глава Мониторинговой миссии Фиона Фрейзер.

      Обстоятельства, которые препятствуют расследованию:

      1. Во время протестов правоохранители не имели на форме опознавательных знаков, что усложняет их идентификацию.
      2. Некоторые старшие офицеры, которых подозревают в преступлениях против протестующих, сохранили свои должности. Из-за этого их подчиненные неохотно свидетельствуют о причастности милиции к вышеупомянутым убийствам.
      3. Чрезмерные задержки в судебных экспертизах. В миссии отметили, что это частично объясняется недофинансированием и большой нагрузкой экспертных учреждений из-за войны на Донбассе.
      4. Многие вероятные виновники бежали в Россию и там скрываются от украинского правосудия.

      Также в ООН призывают международное сообщество должным образом рассматривать запросы на экстрадицию всех подозреваемых, которые скрываются от следствия в уголовных делах, связанных с убийствами, совершенными во время протестов на Майдане, и предоставить Украине поддержку в ее усилиях по проведению эффективного и независимого расследования.

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      Теги: Новости Украины Евромайдан Расследования Жертвы СБУ Титушки ООН
      Источник: 24 Канал
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