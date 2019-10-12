Семьи погибших во время Революции Достоинства и АТО киевлян получат материальную помощь

Говорится о распоряжении КГГА относительно единовременной материальной помощи ко Дню защитника Отечества. Деньги, от 800 до 1500 гривен, выплатят на счет муниципальной "Карточки киевлянина".

Соответствующее решение опубликовали на официальном портале Киева 11 октября.

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1500 гривен получат:

► Киевляне – члены семей лиц, смерть которых связана с участием на Майдане от 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года.

► Киевляне, которым посмертно присвоено звание Герой Украины.

► Члены семей людей, погибших или умерших вследствие травм, полученных во время участия в АТО.

► Члены семей погибших бойцов-добровольцев, принимавших участие в войне на Востоке Украины.

► Киевляне – члены семей людей, которые помогали обеспечению проведения АТО и отпора вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, и поэтому погибли, пропали без вести или умерли вследствие ранений.

1000 гривен получат:

► Киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года.

900 гривен получат:

► Киевляне, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях от 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года.

► Участники АТО и бойцы-добровольцы, которые принимали участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на Востоке Украины.

800 гривен получат:

► Киевляне, которые получили легкие телесные повреждения, побои, перенесли истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.

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