Об этом сообщил представитель семьи Артем Донец. Он подчеркнул, что семья Третяк судится с местными органами самоуправления, полицией, представителями образования и социальных служб.
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Все, что делали, было на бумаге, – Донец
Донец говорит: местные органы власти знали о поведении подозреваемого, однако никаких шагов не сделали.
С 2016 года и до момента этой ужасной трагедии никаких мер не предпринимали для того, чтобы предупредить, устранить. Все то, что они делали, было на бумаге: проведено собеседование, спланированы мероприятия, разработан журнал. А на самом деле они ничего не делали,
– отметил Донец.
Потерпевшая сторона требует возместить часть средств на погребение. Иски приобщили к материалам уголовного производства, которое рассматривает Волчанский райсуд.
Следующее заседание суда – 28 октября
Адвокат семьи Третяк ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей сразу 16 представителей государственных органов. Следующий раз суд соберется 28 октября.
Главное об убийстве Мирославы Третяк:
- 6-летняя девочка пропала в поселке Старый Салтов в конце июля.
- Ребенка нашли убитым уже на следующий день в заброшенном здании.
- Сразу после этого по подозрению в преступлении задержали 13-летнего соседа Мирославы.
- Именно с ним ушла со двора девочка.
- Подростка отправили в спецприемник для несовершеннолетних. Из-за возраста подозреваемому грозят лишь меры воспитательного характера.