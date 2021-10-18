Об этом сообщил представитель семьи Артем Донец. Он подчеркнул, что семья Третяк судится с местными органами самоуправления, полицией, представителями образования и социальных служб.

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Все, что делали, было на бумаге, – Донец

Донец говорит: местные органы власти знали о поведении подозреваемого, однако никаких шагов не сделали.

С 2016 года и до момента этой ужасной трагедии никаких мер не предпринимали для того, чтобы предупредить, устранить. Все то, что они делали, было на бумаге: проведено собеседование, спланированы мероприятия, разработан журнал. А на самом деле они ничего не делали,

– отметил Донец.

Потерпевшая сторона требует возместить часть средств на погребение. Иски приобщили к материалам уголовного производства, которое рассматривает Волчанский райсуд.

Следующее заседание суда – 28 октября

Адвокат семьи Третяк ходатайствовал о вызове в качестве свидетелей сразу 16 представителей государственных органов. Следующий раз суд соберется 28 октября.

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