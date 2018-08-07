Семья Бекхэмов оказалась в зоне мощного землетрясения в Индонезии

Дэвид Бекхэм с женой Викторией и четырьмя детьми прилетели на отдых в Индонезию – как раз тогда, когда на острове Ломбок произошло мощное землетрясение.

Как известно, 5 августа на островах Бали и Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, унесшего жизни более сотни людей.

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Как информируют источники, семья находилась в 60 километрах от эпицентра стихийного бедствия. Никто из Бекхэмов не пострадал.

"Конечно, они почувствовали землетрясение. Особенно дети потрясены, но с ними все хорошо", – сказал собеседник.

В сети появились кадры из аэропорта, сделанные когда Бекхэмы прилетели на Бали, откуда уже отправились на Ломбок, пишет The Daily Mail.

Семья Бекхэмов прилетела в Индонезию

Добавим, что в зоне землетрясения оказалась и телевизионная звезда Крисси Тейген с мужем Джоном Леджендом и детьми.