Семья Бекхэмов оказалась в зоне мощного землетрясения в Индонезии
Дэвид Бекхэм с женой Викторией и четырьмя детьми прилетели на отдых в Индонезию – как раз тогда, когда на острове Ломбок произошло мощное землетрясение.
Как известно, 5 августа на островах Бали и Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, унесшего жизни более сотни людей.
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Как информируют источники, семья находилась в 60 километрах от эпицентра стихийного бедствия. Никто из Бекхэмов не пострадал.
"Конечно, они почувствовали землетрясение. Особенно дети потрясены, но с ними все хорошо", – сказал собеседник.
В сети появились кадры из аэропорта, сделанные когда Бекхэмы прилетели на Бали, откуда уже отправились на Ломбок, пишет The Daily Mail.
Семья Бекхэмов прилетела в Индонезию
Добавим, что в зоне землетрясения оказалась и телевизионная звезда Крисси Тейген с мужем Джоном Леджендом и детьми.