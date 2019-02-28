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      Семья-семья: Коэн рассказал о роли детей Трампа в строительстве Trump Tower в Москве

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      Дети Трампа были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве, – Коэн
      Дети Трампа были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве, – Коэн / Фото из открытых источников

      Дети нынешнего президента США – Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший – были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве и знали о ходе событий.

      Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн во время публичных показаний рассказал, что Иванка и Дональд-младший обсуждали эту операцию примерно 10 раз, пишет Associated Press.

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      Однако показания Коэна противоречат утверждениям Трампа-младшего. Тот заявлял Конгрессу в 2017 году, что был только "периферично осведомлен" с проектом. В ответ Трамп-младший назвал Коэна недовольным бывшим сотрудником, который просто "хочет спасти себя".

      Кроме того, Дональд и его брат Эрик Трамп сочтут Коэна обиженным. Говорят, что все из-за того, что ему отказали в работе в Белом доме. Отметим, суд Нью-Йорка осудил экс-адвоката президента США за махинации во время финансирования предвыборных кампаний, а также за ложные показания.

      Коэн сделал немало громких признаний. В частности, заявил, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом.

      С чего началась история с Trump Tower в Москве?
      Газета The Washington Post в 2017 году сообщала, что во время избирательной кампании в конце 2015 года и начале 2016 года компания президента США Дональда Трампа рассматривала проект строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Компания Трампа отказалась от проекта строительства в Москве незадолго до начала президентских праймериз.
      Источник сообщил, что застройщик с российским корнями обещал Трампу сделать так, чтобы президент России Владимир Путин сказал "хорошие вещи" о Трампе. В ноябре 2018 года экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн признался, что соврал о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборах президента США.
      Так, Трампа подозревают в сговоре с россиянами. Российским расследованием занимается Роберт Мюллер, бывший глава ФБР. Основание для него – кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.
      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

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      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
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