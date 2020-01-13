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      Семья Сенцова переехала в Киев из оккупированного Крыма

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      Сенцов сообщил, что рад переезду родных в столицу / facebook

      Из оккупированного полуострова в столицу переехала мама и сын Олега Сенцова. Еще раньше в Киев переехала и дочь бывшего политзаключенного.

      Об этом событии Олег Сенцов сообщил на своей странице в фейсбуке. Сыну Владу было тяжелее всего пережить переезд – его не хотела отпускать его мама, бывшая жена режиссера. По словам Сенцова, она родом из Ивано-Франковска, однако приняла аннексию Крыма.

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      Режиссер рассказал, что в Крыму его сын находился под давлением пропаганды и лжи. Однако уже через две недели после переезда эта пелена спала.

      Несмотря на свою болячку он хорошо понимается и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение,
      – Сенцов рассказал об адаптации сына в столице.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Новости Киева Олег Сенцов
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