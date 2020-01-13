Семья Сенцова переехала в Киев из оккупированного Крыма

Из оккупированного полуострова в столицу переехала мама и сын Олега Сенцова. Еще раньше в Киев переехала и дочь бывшего политзаключенного.

Об этом событии Олег Сенцов сообщил на своей странице в фейсбуке. Сыну Владу было тяжелее всего пережить переезд – его не хотела отпускать его мама, бывшая жена режиссера. По словам Сенцова, она родом из Ивано-Франковска, однако приняла аннексию Крыма.

Интересно также: Хотели спросить "чей Крым": на встрече с российской блогером в Киеве произошли столкновения – видео

Режиссер рассказал, что в Крыму его сын находился под давлением пропаганды и лжи. Однако уже через две недели после переезда эта пелена спала.

Несмотря на свою болячку он хорошо понимается и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение,

– Сенцов рассказал об адаптации сына в столице.