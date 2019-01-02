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      Семья Шумахера сделала важное заявление накануне 50-летия гонщика

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      Семья Шумахера сделала важное заявление накануне 50-летия гонщика
      Семья Шумахера сделала важное заявление накануне 50-летия гонщика / Getty Images

      Семья семикратного чемпиона мира Формулы-1 немца Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне юбилея гонщика, которому 3 января исполняется 50 лет. В письме фанатам сообщается, что семья делает все возможное, чтобы помочь Шумахеру.

      Шумахер желает оставить вопрос о своем здоровье конфиденциальным.

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      "Мы очень рады и благодарны вам за празднование 50-летия Михаэля вместе с ним и вместе с нами. Он и мы можем гордиться тем, чего он достиг. Вы можете быть уверены, что он находится в хороших руках и что мы делаем все возможное, чтобы помочь ему", – говорится в сообщении Facebook.

      "Мы придерживаемся пожелания Михаэля о его личной жизни и сохраняем такой конфиденциальное вопрос, как его здоровье, в тайне".

      Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, после чего впал в кому. Летом 2014 года немецкий гонщик пришел в сознание, после чего продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.

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      Теги: Спорт Формула-1
      Источник: 24 Канал
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