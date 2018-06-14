Семья украинского дизайнера Саши Каневского снялась в кампейне Канье Веста

Украинский дизайнер Саша Каневский вместе с женой и маленьким сыном снялись в кампейне рэпера Канье Уэста для кроссовок Adidas Yeezy 500 Supermoon.

Автором серии снимков стал фотограф Эли Расселл Линнетц. В целом фотосессия получилась довольно провокационной, поскольку многие модели позировали голыми.

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Кроме семьи Каневского в кампейне снялись близнецы Бюсси Д'Амбуаз и Луи де Клермон, звезда фильмов для взрослых Лела Стар, которая очень похожа на жену рэпера Ким Кардашян, участницы реалити-шоу "Bad Girls Club" и другие.

Допис, поширений Sasha Kani (@sasha_kani) 12 Чер 2018 р. о 3:19 PDT

Допис, поширений Sasha Kani (@sasha_kani) 14 Гру 2017 р. о 7:15 PST

Кто такой Саша Каневский?

Украинский дизайнер, который выпускал одежду под брендом sasha.kanevski с 2005 года. Сейчас дизайнер с семьей находится в США.