Семья украинского дизайнера Саши Каневского снялась в кампейне Канье Веста
Украинский дизайнер Саша Каневский вместе с женой и маленьким сыном снялись в кампейне рэпера Канье Уэста для кроссовок Adidas Yeezy 500 Supermoon.
Автором серии снимков стал фотограф Эли Расселл Линнетц. В целом фотосессия получилась довольно провокационной, поскольку многие модели позировали голыми.
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Кроме семьи Каневского в кампейне снялись близнецы Бюсси Д'Амбуаз и Луи де Клермон, звезда фильмов для взрослых Лела Стар, которая очень похожа на жену рэпера Ким Кардашян, участницы реалити-шоу "Bad Girls Club" и другие.
Кто такой Саша Каневский?
Украинский дизайнер, который выпускал одежду под брендом sasha.kanevski с 2005 года. Сейчас дизайнер с семьей находится в США.
Источник: The Village
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