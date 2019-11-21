Семья ветеранов вынуждена жить в гараже во Львове: детали

Сапер Роман и гранатометчица Елена познакомились на Востоке и добились перевода в одно подразделение, чтобы быть вместе. Но после демобилизации по состоянию здоровья боевая семья Козаков оказалась фактически на улице. Обычный автомобильный гараж вблизи центра Львова стал для них домом.

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Их адрес гараж №26. В это трудно поверить, но дом супругов ветеранов выглядит как солдатский блиндаж на линии фронта. В железном контейнере Елена и Роман живут с конца июня. Обустроили здесь кухню и даже импровизированную спальню.

Как пара познакомилась? Познакомились на востоке, Роман – сапер 24 бригады. В начале войны уехал из оккупированного Крыма. Елена сначала была волонтером, но впоследствии стала гранатометчицей.



Елена Козак/ Фото 24 канала

Вместе они были на промзоне Авдеевки но сегодня остались с подорванным здоровьем и без жилья. Мужчину забрали с передовой, а в начале лета демобилизовали по состоянию здоровья. Болеет и Елена, у нее проблемы с позвоночником. Пока служили, часть предоставляла им жилье в Яворове. Но после увольнения дома не имеют.

Сейчас семьи частично помогают волонтеры, привозят еду и обогреватели. Семья пока ждет решения комиссии, чтобы поселиться в центре для внутренне перемещенных лиц. Но жить там они смогут всего полгода.



Роман Козак/ Фото 24 канала

Им пообещали также помочь с лечением во львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий. Ведь особенно в нем нуждается Роман, у него несколько язв желудка и обмороженные ноги.