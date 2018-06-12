23:54
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 14°C
  • среда
    22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, сегодня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, сегодня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Семьям, дети которых пострадали в ДТП в Беларуси, выделят миллион гривен помощи

29 Читати новину українською
Семьям, дети которых пострадали в ДТП в Беларуси, выделят миллион гривен помощи
Семьям, дети которых пострадали в ДТП в Беларуси, выделят миллион гривен помощи / Фото из открытых источников

Семьям, дети которых пострадали в ДТП в Беларуси 13 мая и семье погибшего в этом ДТП школьника, Сумы выделят 1 миллион гривен помощи.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города, передает Укринформ.

Читайте также: ДТП с детьми в Беларуси: мать пострадавшего мальчика рассказала об обстоятельствах поездки

Документом определяется размер материальной помощи каждой семье из общей суммы в 1 млн грн, которую депутаты городского совета 23 мая предусмотрели в городском бюджете для этого. Таких семей – семь. Наименьшая выплата составит 45 тысяч гривен. Наибольшая –  270 тысяч гривен,
–  сообщила заместитель городского головы Алена Дмитриевская.

Добавляется, что в июне данная помощь будет перечислена на счета родителей.

Отмечается, что отдельно депутаты выделили еще 20 тысяч гривен на передачу субвенции из городского бюджета областному центру экстренной медицинской помощи и медицины на компенсацию расходов, связанных с транспортировкой погибшего в Сумы спецтранспортом.

Напомним, страшная авария произошла в воскресенье, 13 мая, вблизи Бреста. Автобус из Сум с детьми врезался в автопогрузчик. В результате погиб 13-летний мальчик. Родители и родные пострадавших детей находились в Бресте в больнице, где медики спасали жизнь школьников.

Теги: Новости Украины Новости Беларуси Аварии и ДТП Сумы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
сегодня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 931
"Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
сегодня, 20:00 "Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
Віталій Шабунін 118
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
сегодня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
сегодня, 19:01 Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
Яніна Ткачук 286
Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
сегодня, 17:02 Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
Юрій Одарченко 257
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук