Семьям, дети которых пострадали в ДТП в Беларуси, выделят миллион гривен помощи

Семьям, дети которых пострадали в ДТП в Беларуси 13 мая и семье погибшего в этом ДТП школьника, Сумы выделят 1 миллион гривен помощи.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города, передает Укринформ.

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Документом определяется размер материальной помощи каждой семье из общей суммы в 1 млн грн, которую депутаты городского совета 23 мая предусмотрели в городском бюджете для этого. Таких семей – семь. Наименьшая выплата составит 45 тысяч гривен. Наибольшая – 270 тысяч гривен,

– сообщила заместитель городского головы Алена Дмитриевская.

Добавляется, что в июне данная помощь будет перечислена на счета родителей.

Отмечается, что отдельно депутаты выделили еще 20 тысяч гривен на передачу субвенции из городского бюджета областному центру экстренной медицинской помощи и медицины на компенсацию расходов, связанных с транспортировкой погибшего в Сумы спецтранспортом.

Напомним, страшная авария произошла в воскресенье, 13 мая, вблизи Бреста. Автобус из Сум с детьми врезался в автопогрузчик. В результате погиб 13-летний мальчик. Родители и родные пострадавших детей находились в Бресте в больнице, где медики спасали жизнь школьников.