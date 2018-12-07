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      Семьям с больными детьми предоставят новый вид пособия: кому и сколько будут платить

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      Помощь семьям с больными детьми
      Помощь семьям с больными детьми / Фото из соцсетей

      Кабинет министров Украины принял постановление о дополнении и изменении выплат семьям, в которых есть тяжелобольные дети.

      Постановление дополняет порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми новым пунктом. Документ вступит в силу 1 января 2019 года.

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      Согласно ему в Украине вводится отдельный вид помощи для лиц, ухаживающих за детьми, у которых:

      1. Тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
      2. Тяжелые врожденные пороки развития;
      3. Орфанные (редкие) заболевания;
      4. Онкологические заболевания;
      5. Онкогематологические заболевания;
      6. Детский церебральный паралич;
      7. Тяжелые психические расстройства;
      8. Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
      9. Острые или хронические заболевания почек IV степени;
      10. Тяжелая травма;
      11. Нужна трансплантация органа;
      12. Нужна паллиативная помощь, но не установлена инвалидность.

      Помощь лицу, которое ухаживает за больным ребенком, назначается: со дня обращения за ее назначением в орган социальной защиты населения; на каждого больного ребенка в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, выплачивается шесть месяцев; независимо от получения иных видов государственной помощи.

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      Теги: Здоровье Дети Кабинет Министров Украины
      Источник: Здоровье 24
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