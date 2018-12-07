Семьям с больными детьми предоставят новый вид пособия: кому и сколько будут платить

Кабинет министров Украины принял постановление о дополнении и изменении выплат семьям, в которых есть тяжелобольные дети.

Постановление дополняет порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми новым пунктом. Документ вступит в силу 1 января 2019 года.

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Согласно ему в Украине вводится отдельный вид помощи для лиц, ухаживающих за детьми, у которых:

Тяжелые перинатальные поражения нервной системы; Тяжелые врожденные пороки развития; Орфанные (редкие) заболевания; Онкологические заболевания; Онкогематологические заболевания; Детский церебральный паралич; Тяжелые психические расстройства; Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый); Острые или хронические заболевания почек IV степени; Тяжелая травма; Нужна трансплантация органа; Нужна паллиативная помощь, но не установлена инвалидность.

Помощь лицу, которое ухаживает за больным ребенком, назначается: со дня обращения за ее назначением в орган социальной защиты населения; на каждого больного ребенка в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, выплачивается шесть месяцев; независимо от получения иных видов государственной помощи.

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