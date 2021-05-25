Когда это случилось – неизвестно. Однако видео с обращением молодой человек обнародовал на своей странице в инстаграме 24 мая.

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Какое рассказал молодой человек, ему об этом событии сообщила мать. Когда он пришел, у дверей были 10 человек. 4 из них были похожи на правоохранителей, 4 "громил", юрист и специалист по взлому замков.

Молодой человек попросил у них предъявить документы, однако ему отказали. Также отказались ждать его отца, который является владельцем квартиры.

Подгоняли нас с братом, поэтому смогли забрать только самое необходимое. Затем сменили замки, поставили сигнализацию и заперли дверь. Вся мебель, плазма и другие вещи остались там.

– рассказал пострадавший.

Также по его словам, у них была задолженность за коммунальные услуги, однако небольшая. До этого не приходили ни предупреждения, ни повестки в суд. К правоохранителям после принудительного выселения парень не обращался.



Переписка с выселенным парнем / Скриншот телеграмм-канала "Харьков 1654"

На дверях этого помещения оставили наклейку частной фирмы охраны "Кратос". Журналисты 24 канала уже обратились в компанию, чтобы узнать детали этого инцидента.

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