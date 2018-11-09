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      Семью Ким Кардашян эвакуировали из их дома из-за лесных пожаров: жуткие детали

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      Ким Кардашян с детьми
      Ким Кардашян с детьми / Фото из соцсетей

      Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вынуждена была покинуть свое имение из-за лесных пожаров. Всего за час актриса собрала необходимые вещи и вместе с детьми покинула дом.

      Об этом Ким Кардашьян сообщила в Instagram-Stories. Звезда отметила, что узнала об опасности, когда была на полпути в Калифорнию. Поэтому она наблюдала за стихией с самолета и опубликовала жуткие кадры, на которых виднелся огонь.

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      Кроме этого, Ким призналась, что ее дом в Калабасасе может достичь костер. Затем всего за час звезда собрала необходимые вещи и покинула имение.

      Я вернулась домой и имела всего час, чтобы собрать необходимые вещи и эвакуироваться. Молюсь, чтобы никто не пострадал,
      – отметила Ким Кардашян.

      Лесные пожары в Калифорнии / соцсети​


      Ким Кардашян сфотографировала лесной пожар / соцсети

      По дороге к безопасному месту актриса видела немало спасателей, которые помогали людям срочно собрать вещи и покинуть свои жилища. От увиденного Ким была немного напугана. Миллионы поклонников сразу же поддержали звезду. 

      Теги: LifeStyle Новости США Ким Кардашян Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
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