09:27
2 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
Вєсті Кремля
21:59, 1 августа
Вести.UA. Подарки для Порошенко. Кличко перенимает опыт Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:24, 1 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ

Сенат США принял важное решение о выделении денег на помощь по безопасности Украине

100 Читати новину українською
Сенат США поддержал выделение 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности
Сенат США поддержал выделение 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности / Shutterstock

Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал проект бюджета на 2019-й год на нужды национальной обороны, который предусматривает выделение 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Ранее аналогичное решение приняла Палата представителей.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Читайте также: "Джавелини" для Украины: Пентагон заказал производство большого количества оружия для экспорта

"Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Министерству обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине по безопасности. С указанной суммы 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений", – отмечают дипломаты.

По их словам, в документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

"Подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", – подчеркивается в посте.

Кроме того, государственный департамент поручается представить в Конгрессе доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

Добавим, что теперь закон о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен подписать президент страны Дональд Трамп, и только после этого он вступит в силу.

Напомним, ранее проект оборонного бюджета США на 2019-й год поддержал Белый дом. В целом этот документ закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе", а также "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Бюджет Оружие
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Аграмунт обвинил украинских нардепов в травле – Геращенко ответила
 1 июля 2017 , 00:55
В столкновениях в Одессе пострадали 20 полицейских
 19 ноября 2017 , 11:45
Коноплянка получил вызов в сборную на матч против Исландии
 22 августа 2016 , 21:32
Хитрость "Барселоны", которая отменяет дисквалификацию Неймара на матч с "Реалом"
 22 апреля 2017 , 11:58
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук