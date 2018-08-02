Сенат США принял важное решение о выделении денег на помощь по безопасности Украине

Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал проект бюджета на 2019-й год на нужды национальной обороны, который предусматривает выделение 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Ранее аналогичное решение приняла Палата представителей.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

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"Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Министерству обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине по безопасности. С указанной суммы 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений", – отмечают дипломаты.

По их словам, в документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

"Подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", – подчеркивается в посте.

Кроме того, государственный департамент поручается представить в Конгрессе доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

Добавим, что теперь закон о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен подписать президент страны Дональд Трамп, и только после этого он вступит в силу.

Напомним, ранее проект оборонного бюджета США на 2019-й год поддержал Белый дом. В целом этот документ закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе", а также "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море".