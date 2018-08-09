Сенат США решил отследить миллиардное состояние Путина

То, что называется "не прошло и два года", а если уж быть совсем точным, то три, со дня когда глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что президент России Владимир Путин обладает состоянием в 200 миллиардов долларов, как в Сенате решили эти деньги отследить.

Как стало известно, хорошо нам знакомый русофоб-сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, подготовил проект, согласно которому соответствующие службы США должны провести расследование касательно счетов президента России.

И вот, казалось бы, зачем это вдруг сенаторам понадобилось добираться до счетов Путина?

Неужели ястребы себе позволят давление на президента РФ через его, заработанные непосильным трудом, сбережения? Да и вообще, что за произвол, который себе не позволял даже Обама! Куда смотрит Трамп?

Собственно, проект и вправду очень интересный и заслуживающий внимания. В конце-то концов, если у Hermitage Capital есть данные об объемах состояния Путина, то найти те подвалы, где крысы точат наличку для структур с особым допуском, будет не так уж и сложно.

Вот как с этой информацией распорядятся – уже вопрос второй.

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