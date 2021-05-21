Новий законопроєкт вводить санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

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Республіканці у Сенаті вимагають санкції проти газопроводу

Чотирнадцять сенаторів-республіканців у четвер, 20 травня, представили законопроєкт, який знову вводить санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", після того, як адміністрація Байдена оголосила про їх скасування,

– йдеться в повідомленні.

Документ передбачає розширення санкцій щодо Росії, яка будує трубопровід, генерального директора Матіаса Варніга, а також "субпідрядників будь-якої організації, яка працює на газопроводі Nord Stream 2".

Ініціатор законопроєкту республіканець Кевін Крамер розкритикував дії Байдена, зазначивши, що адміністрація президента погоджується з "помилковою стратегією Німеччини, яка дасть Путіну контроль над союзниками в Європі".

"Через кілька днів після того, як російські хакери успішно атакували американський газопровід, президент Байден вирішив віддати Володимиру Путіну його власний газопровід і вручити йому велику геополітичну перемогу", – заявив Крамер.

Крім нього, документ з вимогами відновити санкції підписали ще 13 законодавців. Вони переконані, що будівництво газопроводу потрібно зупинити, аби "США на власному досвіді не зрозуміли, чому енергетична безпека означає національну безпеку".

Голова Сенату теж засудив рішення Байдена

На засіданні, окрім республіканців, проти "Північного потоку-2" виступив голова Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес. Він закликав адміністрацію Байдена скасувати останню заяву щодо зняття санкцій.

"Я закликаю адміністрацію зняти пластир, скасувати ці відмови та продовжити санкції, санкціоновані Конгресом. Адміністрація заявила, що будівництво трубопроводу – погана ідея і що це російський проєкт зловмисного впливу,

– зазначив він.

Менендес додав, що підтримує цю думку, водночас не розуміє, як рішення про скасування санкцій сприятиме зусиллям США з протидії російській агресії в Європі".

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Довідка. Раніше Держдеп США заявив про зняття санкцій з компанії Nord Stream 2 AG. Там пояснили, що таке рішення відповідає національним інтересам США. Натомість під санкції потрапили судна та юридичні особи, залучені до його прокладання.