Сенатор США про Зеленского: какова позиция в отношении пленных моряков и войны на Донбассе

Американский сенатор от республиканской партии Роб Портман рассказал подробности встречи с Владимиром Зеленским. Чиновник сообщил, что Президент Украины имеет план по противодействию российской пропаганде.

В Вашингтоне сенатор США Роб Портман обсудил свой недавний визит в Украину, где встретился с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сенатор написал на своем сайте "Senator Rob Portman".

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Портман пообещал продолжать поддерживать Украину относительно ее стремлений к демократии и свободе от российской агрессии. Также они будут поощрять страну поддерживать антикоррупционные усилия.

Почему Роб Портман хотел встретиться с Зеленским

Он после Революции достоинства в 2014 году взял на себя инициативу и предоставил украинцам необходимую помощь для защиты от агрессии в Крыму и на Донбассе. Он разделяет энтузиазм по Украине, который озвучивают многие его избиратели и друзья. Особенно это касается Кливленда, который гордится своей украинской диаспорой. Он был очень впечатлен победой Владимира Зеленского, ибо тот смог получить 73% голосов. Роб Портман хотел встретиться и узнать больше о том, как и почему призывы Зеленского к единству достигли успеха.

"После встречи с Президентом Зеленским я могу сообщить моим коллегам, что мы разговаривали около часа и охватывали широкий спектр тем. Он умный и решительный", – сообщил сенатор США Роб Портман.

Я хотел сказать Зеленскому, что мы с ним. США стоит за Украину и связи между нашими двумя странами могут быть еще крепче. Мы хотим помочь Украине достичь успеха в этот исторический момент,

– заявил Роб Портман.

"У нас была хорошая дискуссия о российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Существует настоящая война на Востоке Украины, где погибло 13 тысяч человек. Он говорил о храбрости своих войск, а также об их нуждах. Еще мы говорили про российскую пропаганду вдоль восточной границы и о блокировании украинских телевизионных сигналов на Донбассе", – рассказал Портман.



Встреча Владимира Зеленского и Роба Портмана

Сенатор сообщил, что они также говорили об украинских моряках, которых захватили русские в Керченском проливе. Тогда президент Дональд Трамп справедливо отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, пока эти моряки не будут освобождены. Также они обсудили вопрос, как сохранить давление на Москву.

Я сказал Президенту Зеленскому, что сейчас он является лицом реформ в Украине. Он ответил, что его обязательства по реформам являются реальным вызовом, но также он понимает насколько жесткими они могут быть. Президент понимает, что это единственный путь вперед и одно из условий американского партнерства с Украиной,

– добавил сенатор Роб Портман.

"Надеюсь, что Украина готова написать следующую главу своей долгой истории, которая будет приносить пользу всем ее гражданам. А США будет продолжать быть хорошим другом и союзником в этих поисках. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы это так и было", – заявил Портман.





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