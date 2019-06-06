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      Сенатор США про Зеленского: какова позиция в отношении пленных моряков и войны на Донбассе

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      Роб Портман и Владимир Зеленский
      Роб Портман и Владимир Зеленский / Коллаж 24 канала

      Американский сенатор от республиканской партии Роб Портман рассказал подробности встречи с Владимиром Зеленским. Чиновник сообщил, что Президент Украины имеет план по противодействию российской пропаганде.

      В Вашингтоне сенатор США Роб Портман обсудил свой недавний визит в Украину, где встретился с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сенатор написал на своем сайте "Senator Rob Portman".

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      Портман пообещал продолжать поддерживать Украину относительно ее стремлений к демократии и свободе от российской агрессии. Также они будут поощрять страну поддерживать антикоррупционные усилия.

      Почему Роб Портман хотел встретиться с Зеленским

      1. Он после Революции достоинства в 2014 году взял на себя инициативу и предоставил украинцам необходимую помощь для защиты от агрессии в Крыму и на Донбассе.
      2. Он разделяет энтузиазм по Украине, который озвучивают многие его избиратели и друзья. Особенно это касается Кливленда, который гордится своей украинской диаспорой.
      3. Он был очень впечатлен победой Владимира Зеленского, ибо тот смог получить 73% голосов. Роб Портман хотел встретиться и узнать больше о том, как и почему призывы Зеленского к единству достигли успеха.

      "После встречи с Президентом Зеленским я могу сообщить моим коллегам, что мы разговаривали около часа и охватывали широкий спектр тем. Он умный и решительный", – сообщил сенатор США Роб Портман.

      Я хотел сказать Зеленскому, что мы с ним. США стоит за Украину и связи между нашими двумя странами могут быть еще крепче. Мы хотим помочь Украине достичь успеха в этот исторический момент,
      – заявил Роб Портман.

      "У нас была хорошая дискуссия о российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Существует настоящая война на Востоке Украины, где погибло 13 тысяч человек. Он говорил о храбрости своих войск, а также об их нуждах. Еще мы говорили про российскую пропаганду вдоль восточной границы и о блокировании украинских телевизионных сигналов на Донбассе", – рассказал Портман.

      Роб Портман та Володимир Зеленський
      Встреча Владимира Зеленского и Роба Портмана

      Сенатор сообщил, что они также говорили об украинских моряках, которых захватили русские в Керченском проливе. Тогда президент Дональд Трамп справедливо отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, пока эти моряки не будут освобождены. Также они обсудили вопрос, как сохранить давление на Москву.

      Я сказал Президенту Зеленскому, что сейчас он является лицом реформ в Украине. Он ответил, что его обязательства по реформам являются реальным вызовом, но также он понимает насколько жесткими они могут быть. Президент понимает, что это единственный путь вперед и одно из условий американского партнерства с Украиной,
      – добавил сенатор Роб Портман.

      "Надеюсь, что Украина готова написать следующую главу своей долгой истории, которая будет приносить пользу всем ее гражданам. А США будет продолжать быть хорошим другом и союзником в этих поисках. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы это так и было", – заявил Портман.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Новости США Владимир Путин Владимир Зеленский Новости Крыма Аннексия Крыма Дональд Трамп
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