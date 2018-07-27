Сенаторы США хотят уменьшить полномочия Трампа, чтобы избежать возможности выхода страны с НАТО

Четверо сенаторов США разработали законопроект, который не позволит президенту Дональду Трампу вывести США из НАТО без предварительного согласия верхней палаты Конгресса и будет сдерживать президента от ужесточения политики США в отношении России.

Об этом говорится на сайте The Washington Post.

Читайте также: Трамп заявлениями о выходе США из НАТО шантажирует Европу, – аналитик

Законопроект потребует, чтобы президент получил подтверждение двух третей сената – той грани, которая необходима для заключения договора, – прежде чем он мог бы вывести США из почти 70-летнего альянса.

К сожалению, ненадлежащее поведение президента Трампа с нашими ближайшими союзниками вызвало сомнения в приверженности Америки трансатлантическому Альянсу и ценностям в сфере обороны. Этот закон срочно необходим для того, чтобы ни один президент не мог вывести США из НАТО без согласия сената,

– заявил Маккейн.

Он также дает право юридическому советнику сената представлять орган в любых судебных делах, необходимых для предотвращения выхода из НАТО без одобрения сената.

Авторами документа выступили представители комитета сената по международным отношениям республиканец Кори Гарднер и демократ Тим ​​Кейн, председатель комитета сената с Вооруженных сил, республиканец Джон Маккейн, а также высокопоставленный демократ Джек Рид.

Напомним, в Брюсселе в рамках саммита НАТО началась экстренная, не предусмотренная повесткой дня встреча лидеров стран-участниц Североатлантического альянса, на которой президент США Дональд Трам пригрозил выходом США из НАТО.