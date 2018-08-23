Сенаторы США призвали ООН расследовать убийство российских журналистов в ЦАР

Два сенатора США – республиканец Марко Рубио и демократ Кристофер Кунс – написали генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо с призывом санкционировать "полномасштабное и беспристрастное расследование убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике".

По мнению авторов письма, Организация Объединенных Наций должна запустить соответствующие механизмы для выяснения обстоятельств гибели журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева недалеко от городка Сибю, и одним из этих механизмов может стать миссия миротворцев ООН по стабилизации в ЦАР ( MINUSCA), пишет для The Washington Post журналист и вице-председатель оппозиционного движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший.

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Ранее 24 канал сообщал, что основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский начал личное расследование убийства трех российских журналистов в ЦАР, которые отправились туда для съемок документального фильма о работе наемников "Вагнера" ​​по заказу Центра управления расследованиями, которым тоже руководит Ходорковский.

Так, частным сыщикам удалось установить, что убийство журналистов было спланировано заранее. В то время как правительство ЦАР, так и МИД России утверждали, что они погибли в результате вооруженного ограбления.

"МИД России сразу назвало причиной убийства "ограбление". Но гораздо красноречивее то, чего не говорят российские официальные лица и российские государственные СМИ: в своих сообщениях и комментариях об убийстве они избегали любых упоминаний о причине, которая привела журналистов в Центральную Африку, а также упоминаний слова "Вагнер", – отмечает автор статьи.

Участие ООН в расследовании случившегося на дороге в Декеоа (город в ЦАР – "24") 31 июля – возможно, единственный способ гарантировать, что те, кто совершил это убийство, не избегут ответственности,

– уверен Кара-Мурза-младший.

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Напомним, журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральноафриканской Республике в ночь на 31 июля. Журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер" по заказу Центра управления расследованиями. По словам пресс-секретаря правительства ЦАР, на месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни документов.