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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Сенцов и остальные люди, творившие Независимость: во Львове состоялось увлекательное действо

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Во Львове на Сыхове на фасаде Храма Рождества Пресвятой Богородицы состоялся видеомэппинг "Лицо Независимости"
Во Львове на Сыхове на фасаде Храма Рождества Пресвятой Богородицы состоялся видеомэппинг "Лицо Независимости" / Пресс-служба ЛГС

Накануне вечером по случаю 27-й годовщины Независимости Украины во Львове на Сыхове на фасаде Храма Рождества Пресвятой Богородицы состоялся видеомэппинг "Лицо Независимости".

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Львовского городского совета.

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"Во время видеомэппинга были изображены исторические фигуры, а также современные молодые люди, которые погибли за свободу и независимость Украины, в частности, Юрий Вербицкий. Музыку для видеомэппинга написали композиторы Усеин Бекиров и Игорь Мельник", – рассказала директор ЛКП "Культурно-образовательный центр им. Александра Довженко" Марта Иванишин.

Добавим, что во время видеомэппинга был изображен и пленник Кремля Олег Сенцов.

Видеомэппинга "Лицо Независимости" во Львове: смотрите видео

Напомним, 24 августа во время грандиозного концерта на НСК "Олимпийский" в Киеве фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал освободить Олега Сенцова и посвятил ему вместе с другими политзаключенными песню "Коли тобі важко". Кроме того, на большом экране позади музыкантов появилась проекция с Сенцовым.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости культуры Новости Львова Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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