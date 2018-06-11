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Сенцов написал новое письмо из тюрьмы: "Я не тот, кто проиграл и пощады не прошу"

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Сенцов написал новое письмо
Сенцов написал новое письмо / Фото из свободных источников

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо в ответ на письмо российской правозащитницы Зои Световой. Украинец описал свои эмоции от его поддержки российскими деятелями культуры и назвал себя "не тем, кто проиграл".

Об этом сообщает "МБХ медиа".

Ранее Сенцов написал письмо правозащитникам Татьяне и Николаю Щурам, в котором написал события, происходящие с ним во время голодовки в российской тюрьме.

Правозащитница Светова написала Сенцову, что знаменитые российские актеры и режиссеры записали ролики в его поддержку и зачитали его рассказы. Сенцов был поражен этим и в датированном 7 июня письме ответил, что ему трудно в это поверить.

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"Я, конечно, не могу себе представить, что такие замечательные артисты, которыми я всегда восхищался, читают мои скромные детские рассказы. Мне очень трудно в это поверить, особенно с места, где я нахожусь. А в том, что российский кинорежиссер Андрей Звягинцев плачет над "Собакой" (рассказы Сенцова) мне поверить особенно трудно. Хотя, если я сам плакал над ним, когда перечитывал его всего один раз – на второй вряд ли когда-нибудь решусь, слишком тяжело, то почему это не может сделать кто-то еще?", – говорится в письме Сенцова.

Политзаключенный назвал Звягинцева "одним из сильнейших российских режиссеров нашего времени" и напомнил, что режиссер написал открытое письмо в его поддержку.

"Мне потом, совершенно случайно, посчастливилось посмотреть его "Левиафана" в неволе. И это не только лучший фильм, который я увидел за эти 4 года, но однозначно лучшее, что породило русское кино за последние годы! Поэтому передай ему от меня большой привет, слова признания его несомненного таланта и моего уважения. И отдельное спасибо за то письмо", – написал Сенцов.

Только добавь, что зря он (Звягинцев) изобразил меня жертвой, которая нуждается в помиловании победителя. Я не тот, кто проиграл и пощады не прошу. Я прекрасно осознавал, на что шел, за что я оказался здесь, и ни о чем не жалею. И отвечу ему словами д'Артаньяна из советского фильма: "Посмотрим, кто у чьих ботфорт в конце концов согнет свои колени, – отметил украинский режиссер.

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Сенцов также передал привет председателю карельской организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, которого в России обвиняли в использовании несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографии и совершении над ней развратных действий. Отметим, что 5 апреля суд оправдал Дмитриева.

"Передай, кому сможешь из актеров, кто озвучивал мои рассказы, привет, благодарность вместе с удивлением и восторгом. Спасибо им за это! Ну и вообще привет всем хорошим людям и не только", – резюмировал Сенцов.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанге. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Кино Новости Украины Новости России Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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