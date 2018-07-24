Сенцов написал новое письмо: "Мне трудно поверить в вещи, которые происходят вокруг моего имени"
Украинский режиссер и политзаключенный России Олег Сенцов написал письмо в ответ на письмо главного режиссера "Громадского" Анны Цигимы, которая является автором нескольких материалов о Лабытнанги, где удерживают политзаключенного, и автором фильма о нем.
Об этом сообщает "Громадское".
Мне часто пишут, что я многих мотивирую на расстоянии... Мне в это трудно поверить, как и в много вещей, которые происходят там, на воле, вокруг моего имени. Моя сегодняшняя жизнь как-то совсем далекая от этого шума,
– говорится в письме Сенцова.
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"Спасибо за лабитнангские фотки, я их получил. Здесь и в самом деле за стенами красиво, но я всего этого не вижу – только железо и бетон, у нас здесь даже деревьев нет. Надеюсь, что приезжать сюда тебе тоже понравилось! Спасибо еще раз за письма и за твою работу. Хотя понимаю, что это скорее всего больше, чем просто работа. С уважением, Олег 17.07.2018", – написал политзаключенный.
Отметим, что письмо Сенцову могут написать все желающие на электронный почтовый адрес Федеральной службы исполнения наказаний России, с которой можно написать непосредственно украинцу. В форме по ссылке, нужно заполнить следующие данные:
Регион – Ямало-Ненецкий автономный округ;
Учреждение – ИК-8, Лабытнанги;
Полное имя получателя (три графы) – Сенцов Олег Геннадьевич;
Год рождения получателя – 1976.
Ссылка может загружаться довольно долго. Сообщение платное: короткий текст будет стоить 23 гривны. Деньги на свой счет перечисляет Федеральная служба наказаний РФ.
За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.