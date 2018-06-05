Сенцов написал письмо лидерам стран "Большой семерки" и отметил, чего ждет от них

Украинский режиссер Олег Сенцов, который уже несколько недель голодает в российской тюрьме, написал письмо лидерам стран "Большой семерки".

Соответствующее фото письма сестра политзаключенного Наталья Каплан передал "Громадскому".

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В частности, пленник Кремля отметил, что мировые лидеры должны помогать не только ему, но и всем украинским политзаключенным в России.

"Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!", – написал Сенцов.

Олег Сенцов написал письмо лидерам "Большой семерки"

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.