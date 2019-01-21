23:49
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, сегодня
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, сегодня
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Сенцов написал жизнеутверждающее письмо: почему к его словам надо относиться с осторожностью

      37 Читати новину українською
      Сенцов написал из российской тюрьмы
      Сенцов написал из российской тюрьмы / Фото из открытых источников

      Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов написал письмо российской правозащитнице Татьяне Щур, в котором сообщает, что со здоровьем и с настроением у него все в порядке, он занимается спортом, почти набрал прежний вес и за январь списал три ручки "на творческом фронте".

      Об этом Щур написала на своей Facebook-странице.

      Читайте также: Сенцов написал письмо, в котором передал привет Порошенко и Климкину

      От Олега Сенцова получили письмо, в котором он сообщает, что входит (почти уже вошел) в норму после голодания. Он пишет, что со здоровьем и "с настроением" все в порядке, занимается спортом и почти набрал прежний вес. Судя по тому, что за январь он списал три ручки, "на творческом фронте" – тоже все в порядке. Да, он Так и пишет. Просит не переживать за него,
      – рассказала правозащитница.

      Однако, по ее мнению, переживать все же стоит, а к таким жизнеутверждающим словам Сенцова следует относиться с осмотрительностью.

      Так, к примеру, Сенцов сообщает, что его не отправляли на Новый год, как Кольченко, в ШИЗО, потому что "тут и без этого с режимом все в порядке". Из этого, по мнению правозащитницы, можно сделать вывод, что в колонии, где находится Сенцов, режим жесткий или даже более жесткий, чем в других колониях.

      Олег передает привет пленным морякам и благодарит всех добровольцев, которые им помогают. Свое письмо, которое он посылает из ледяного Ямала, традиционно заканчивает словами "Обнимаю, Олег",
      – пересказывает Щур.

      За что в России осудили Олега Сенцова?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      сегодня , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 196
      Главные новости 21 января: пожар на судах у Керченского пролива, дебаты в ПАСЕ по Азову
      сегодня , 22:59 Главные новости 21 января: пожар на судах у Керченского пролива, дебаты в ПАСЕ по Азову
      54
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      сегодня , 21:30 # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      Юлія Гілей 121
      Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      сегодня , 21:00 Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      Тетяна Мартинюк 95
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Путин делает акцент на расшатывании ситуации в Украине, – генерал-разведчик
       23 марта 2015 , 19:28
      Государство выступает адвокатом одного конкретно взятого человека, – эксперт о блокаде
       17 марта 2017 , 07:02
      Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19
       6 августа 2018 , 15:07
      Экс-форвард сборной Украины получил тяжелую травму
       30 октября 2018 , 17:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук