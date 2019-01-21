Сенцов написал жизнеутверждающее письмо: почему к его словам надо относиться с осторожностью

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов написал письмо российской правозащитнице Татьяне Щур, в котором сообщает, что со здоровьем и с настроением у него все в порядке, он занимается спортом, почти набрал прежний вес и за январь списал три ручки "на творческом фронте".

Об этом Щур написала на своей Facebook-странице.

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От Олега Сенцова получили письмо, в котором он сообщает, что входит (почти уже вошел) в норму после голодания. Он пишет, что со здоровьем и "с настроением" все в порядке, занимается спортом и почти набрал прежний вес. Судя по тому, что за январь он списал три ручки, "на творческом фронте" – тоже все в порядке. Да, он Так и пишет. Просит не переживать за него,

– рассказала правозащитница.

Однако, по ее мнению, переживать все же стоит, а к таким жизнеутверждающим словам Сенцова следует относиться с осмотрительностью.

Так, к примеру, Сенцов сообщает, что его не отправляли на Новый год, как Кольченко, в ШИЗО, потому что "тут и без этого с режимом все в порядке". Из этого, по мнению правозащитницы, можно сделать вывод, что в колонии, где находится Сенцов, режим жесткий или даже более жесткий, чем в других колониях.

Олег передает привет пленным морякам и благодарит всех добровольцев, которые им помогают. Свое письмо, которое он посылает из ледяного Ямала, традиционно заканчивает словами "Обнимаю, Олег",

– пересказывает Щур.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.