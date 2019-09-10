Сенцов не смог купить себе одежду из-за людей, которые хотели с ним сфотографироваться

Украинский режиссер и бывший политзаключенный, которого 7 сентября освободил из российского плена, Олег Сенцов хотел купить для себя новую одежду в магазине украинских брендов "Все.Свои". Но из-за желания большого количества людей с ним сфотографироваться не успел выбрать вещи.

Произошло все 9 сентября во время первой прогулки Сенцова после обмена по Крещатику, написал на своей странице в Facebook этот магазин.

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Сенцов хотел снять тюремную одежду и купить новую, но у него это не получилось, потому что его сразу атаковали десятки желающих сфотографироваться.

Они добавили, что год назад именно на этом месте также был Сенцов. Но, к сожалению, тогда на баннерах в витринах, а в этом году персонал магазина встретился с ним лично.

Отметим, что экс-пленник Кремля будет жить пока в Киеве с дочерью. Его мама и сын приехали также в столицу на некоторое время, но сын с бывшей женой вернется в аннексированный Крым.

Важно! 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией Сенцова и еще 34 украинских пленников Кремля освободили из российского плена.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных?

7 сентября около 14:00 самолет с плененными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".



Кроме моряков, на Родину вернулись Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине.



В Украину вернулись пленники Кремля / инфографика 24 канала



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала