Сенцов ответил, может ли Украина не зависеть от России

Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов считает, что в экономическом вопросе Украина не может быть независимой от России.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle и пояснил, что в этом вопросе есть слишком много связей.

К слову: Раздевали, угрожали изнасиловать, – Сенцов сказал, как его пытали в России

"Они сейчас разрушены из-за войны, но они все равно рано или поздно возобновятся тогда, когда в России будет нормальный демократический строй, а не нынешний режим", – сказал Сенцов.

Важно! В первом квартале 2019 года объемы торговли между Украиной и России составили 2,34 миллиарда долларов.



Самые крупные торговые партнеры Украины / Инфографика 24 канала

Также добавил: "Пока Россия не вернет "рельсы" в сторону демократизации и европейских принципов, у нас будут с ней проблемы".

Я очень хорошо различаю, что такое Россия, и что такое путинский режим. Я борюсь не с Россией как государством, а с путинским режимом, который захватил Россию и поработил сознание граждан,

– подчеркнул режиссер.

Что известно об Олеге Сенцове попал в русский плен?

Украинский режиссер, который пять лет провел в российском плену. Его задержали в 2014 году в оккупированном Крыму. Тогда его обвинили в подготовке терактов и приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима.



В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.



Вернулся режиссер из плена 7 сентября во время обмена с Россией пленными.