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      Сенцов ответил, может ли Украина не зависеть от России

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / 24 канал

      Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов считает, что в экономическом вопросе Украина не может быть независимой от России.

      Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle и пояснил, что в этом вопросе есть слишком много связей.

       К слову: Раздевали, угрожали изнасиловать, – Сенцов сказал, как его пытали в России

      "Они сейчас разрушены из-за войны, но они все равно рано или поздно возобновятся тогда, когда в России будет нормальный демократический строй, а не нынешний режим", – сказал Сенцов.

      Важно! В первом квартале 2019 года объемы торговли между Украиной и России составили 2,34 миллиарда долларов.

      товари росія україна
      Самые крупные торговые партнеры Украины / Инфографика 24 канала

      Также добавил: "Пока Россия не вернет "рельсы" в сторону демократизации и европейских принципов, у нас будут с ней проблемы".

      Я очень хорошо различаю, что такое Россия, и что такое путинский режим. Я борюсь не с Россией как государством, а с путинским режимом, который захватил Россию и поработил сознание граждан,
      – подчеркнул режиссер.

      Что известно об Олеге Сенцове попал в русский плен?
      Украинский режиссер, который пять лет провел в российском плену. Его задержали в 2014 году в оккупированном Крыму. Тогда его обвинили в подготовке терактов и приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима.

      В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

      Вернулся режиссер из плена 7 сентября во время обмена с Россией пленными.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Обмен пленными
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