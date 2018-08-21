Сенцов понимает, что его могут не спасти в реанимации и он может умереть, – правозащитница

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который 100 дней голодает в колонии, осознает возможные последствия длительного голодания для здоровья и "понимает, что его могут не спасти".

Об этом рассказала российская правозащитница Зоя Светова, которая 14 августа посетила политзаключенного в колонии, сообщает "Радио Свобода".

"Мне кажется, что Олег прекрасно понимает ситуацию и в курсе всех последствий, к которым может привести его бессрочная голодовка. Он оценивает свое состояние как предкритическое. Я сначала не поняла, переспросила, он говорит: "Следующая стадия моего состояния может стать критической, и тогда меня должны будут отвезти в больницу, в реанимацию". Олег понимает, что его могут не довезти, и в реанимации его могут не спасти", – рассказала правозащитница.

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При этом, по словам Световой, Сенцов "настроен очень решительно".

Он не допускает мысли о том, чтобы прекратить голодовку, пока не будут выполнены его требования. На что он надеется, трудно сказать. Он – человек очень сильный и, наверное, надеется, что его требования будут выполнены,

– добавила правозащитница.

Она также отметила, что Сенцов знает про все акции в его поддержку и "очень надеется, что украинские власти и западные лидеры смогут повлиять на российскую власть".

"Но, конечно, он осознает, что могут просто не успеть выполнить его требования, и он может умереть. Он это понимает", – добавила Светова.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.