Сенцов согласился на встречу с крымским архиепископом, чтобы исповедаться – заявление

Украинский режиссер Олег Сенцов, который уже три недели голодает в российской тюрьме, согласился встретиться с крымским архиепископом Климентом, чтобы исповедоваться.

Об этом говорится в заявлении, подписанном Олегом Сенцовим.

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Фото документа, написанного на имя начальника колонии, обнародовало издание "Голос Крыма".

Заявление "о предоставлении возможности вероисповеданий", написанная довольно неразборчивым почерком, похожим на почерк Олега Сенцова.

"Я, Сенцов Олег Геннадиевич, прошу допустить к меня в соответствии со ст. 14 УИК РФ священника Климента. Поскольку у меня возникла потребность исповедаться", – говорится в заявлении.

Заявление Олега Сенцова на встречу со священником

Журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook объяснил, почему Сенцов сначала отказался, а потом согласился на встречу со священником.

Утром 4 июня стало известно, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова приехал навестить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Согласно сообщению, он хотел посетить политзаключенного "для исполнения пастырских обязанностей".

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанге с 14 мая. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.