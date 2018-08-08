Сенцов в критическом состоянии: Денисова готова обсудить с РФ любые условия обмена заключенного
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному России по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаиле Федотове, с призывом к обсуждению любых условиях обмена украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова .
Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.
24 канал со ссылкой на сестру политзаключенного Наталью Каплан сообщал, что Олег Сенцов находится в критическом состоянии и почти не встает.
Я готова вылететь немедленно. Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно скорее предоставить самолет на перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь,
– призвала в своей заметке украинская омбудсмен.
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Денисова при этом отметила, что договоренности между президентами Украины и России о ее посещении украинских политзаключенных российской стороной не выполнены, поэтому опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную Россией о "относительно стабильном" состоянии Сенцова невозможно.
Омбудсмен также напомнила, что обращение матери Сенцова о помиловании сына к президенту РФ Владимиру Путину осталось без ответа. Инициатива Украины о разблокировании процесса обмена снова тормозится российской стороной.
"Призываю всех неравнодушных присоединиться и не допустить смерти Олега Сенцова", – заявила Денисова.
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За что в России осудили Олега Сенцова?
Мужчину задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма. Его обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.