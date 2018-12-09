Сенцову уже 3 недели не отдают посылку с теплыми вещами и продуктами

Незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову уже 3 недели не передают посылку, которую ему из Челябинска отправили российские правозащитники. Это происходит не впервые.

Об этом в Facebook написала правозащитница Татьяна Щур.

Она рассказала, что посылку политзаключенному отправили еще 12 ноября, а 17 ноября посылку зарегистрировали в почтовом отделении в городе Лабытнанги, где расположена колония, в которой держат Сенцова. Однако после этого посылку отправили в город Салехард, а 20 ноября снова вернули на почту.

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В колонии правозащитникам сказали, что сообщение о передаче Сенцову получили 27 ноября.

И тут началась политика. Как и год назад, посылку не вручают уже 3 недели. Объяснять, зачем заключенному за Полярным кругом нужны теплые вещи, продукты и фильмы, нормальным людям не нужно. Но очевидно, руководство колонии этого не понимает. Или наоборот, понимает очень хорошо,

– отметила Щур.

Она добавила, что причина, что посылка якобы превышает допустимый вес, является надуманной. Колония позволяет вес, определенный по почте, – до 50 килограммов. Сенцову же отправили 23 килограмма.

"То, что заведения Федеральной службы исполнения наказаний России нарушают закон, нас не удивляет. Но мириться с этим мы не собираемся. Уже направлены жалобы на сайты президента, ФСИН и Генпрокуратуры", – написала правозащитница.

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продлился 145 дней.