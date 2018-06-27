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Сенегал – Колумбия: прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира

80 Читати новину українською
Сенегал – Колумбия прогноз матча ЧМ-2018
Сенегал – Колумбия прогноз матча ЧМ-2018

Сборные Сенегала и Колумбии в матче будут бороться за одну из путевок в плей-офф. Хотя в случае победы сборной Польши в параллельном матче, и победы Колумбии, обе команды могут выйти в 1/8 финала.

Несмотря на то, что Сенегал находится выше в турнирной таблице в группе, значительно больше шансов на победу в колумбийцев. William Hill оценивает шанс на победу южноамериканской сборной в 1,80. ЧТо касается африканцев, то коэффициент на их победу – 4,33. Более вероятная в таком случае ничья – 3,60.

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Несмотря на значительное количество случаев, когда пенальти в матчах Чемпионата мира предназначались после просмотра видеоповторов, ставка на такое событие принимается с коэффициентом 2,75.

В PariMatch победа Сенегала оценена в 4,50. В то время как колумбийцев в 1,86. Ничья в матче – 3,65.

По количеству забитых голов, то "тотал больше 2,0" на Колумбию принимается с коэффициентом 3,15, а на Сенегал – 8,80.

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"Фаворит" оценил победу Колумбии в 1,84. Сенегала – 4,80. Ничья – 3,60.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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