Сенегал – Колумбия: прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира

Сборные Сенегала и Колумбии в матче будут бороться за одну из путевок в плей-офф. Хотя в случае победы сборной Польши в параллельном матче, и победы Колумбии, обе команды могут выйти в 1/8 финала.

Несмотря на то, что Сенегал находится выше в турнирной таблице в группе, значительно больше шансов на победу в колумбийцев. William Hill оценивает шанс на победу южноамериканской сборной в 1,80. ЧТо касается африканцев, то коэффициент на их победу – 4,33. Более вероятная в таком случае ничья – 3,60.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей

Несмотря на значительное количество случаев, когда пенальти в матчах Чемпионата мира предназначались после просмотра видеоповторов, ставка на такое событие принимается с коэффициентом 2,75.

В PariMatch победа Сенегала оценена в 4,50. В то время как колумбийцев в 1,86. Ничья в матче – 3,65.

По количеству забитых голов, то "тотал больше 2,0" на Колумбию принимается с коэффициентом 3,15, а на Сенегал – 8,80.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

"Фаворит" оценил победу Колумбии в 1,84. Сенегала – 4,80. Ничья – 3,60.