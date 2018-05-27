Сенсация на Roland Garros: украинка Козлова обыграла прошлогоднюю победительницу турнира

Украинская теннисистка Екатерина Козлова осуществила настоящую сенсацию в первом круге Roland Garros. Ее соперницей была пятая ракетка мира и прошлогодняя победительница турнира Елена Остапенко из Латвии.

Несмотря на такой статус соперницы (Екатерина Козлова 66-я в мировом рейтинге), украинка сумела навязать борьбу сопернице. Она первой забрала подачу Остапенко. А в конце сета четыре гейма подряд теннисистки ошибались на своих подачах. Однако украинка сумела выиграть первый сет, с первой попытки реализовав сет-пойнт.

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Во втором сете Остапенко повела 2:0, однако Козлова сумела в ответ взять три гейма подряд. А при равном счете 3:3 еще три гейма, таким образом выиграв сет и матч в целом.



Поэтому Екатерина Козлова проходит во второй раунд Roland Garros. Прошлогодняя победительница турнира вылетает уже в первом круге.

Напомним, до этого Элина Свитолина тоже прошла во второй круг соревнований. Также в Открытом чемпионате Франции сыграют две украинки – Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко. Их первые матчи запланированы на понедельник, 28 мая. Из мужчин участие в турнире примет Сергей Стаховский, который получил статус Lucky loser (несмотря на вылет в финале квалификации, украинец попал в основную сетку соревнований, потому что снялись с турнира другие теннисисты). Вместе с тем отказался от участия в соревнованиях Александр Долгополов, который должен был сыграть с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.