Сенсационная украинка Цуренко девятый год подряд сыграет на турнире в Москве

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко числится в заявочном листе турнира WTA Premier "Кубок Кремля", который состоится в Москве с 13-го по 21 октября 2018 года.

Отметим, что из первой десятки мирового рейтинга на Кубке Кремля пока заявлена только Каролина Плишкова из Чехии. Также в составе нет действующей чемпионки немки Юлии Гьоргес, которая в прошлогоднем финале обыграла Касаткину (6:1, 6:2).

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В прошлом сезоне Цуренко дошла до четвертьфинала турнира в Москве и набрала 100 рейтинговых очков.

Напомним, что Леся Цуренко на US Open уже установила личное достижение, впервые выйдя в восьмерку сильнейших теннисисток турнира Большого шлема.

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