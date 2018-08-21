Сенсационная украинская теннисистка вышла в 1/8 финала турнира в США

Украинка Даяна Ястремская уверенно справилась с американкой Даниэль Роуз Коллинс в первом раунде хардового турнира в Нью-Хейвене.

В матче первого круга она обыграла американку Даниэль Коллинз – 6:0, 6:3. Это первая победа Даяны на турнире уровня Premier.

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Поединок длился 1 час 5 минут. За это время Ястремская сделала 3 эйса, 5 брейков и допустила 3 двойные ошибки. На счету Коллинс ни одной подачи навылет, один реализованный брейк-поинт с трех попыток и 4 ошибки при вводе мяча в игру.

.@D_Yastremska gets the straight sets win over Collins!



Books her spot in the second round at the @Connecticutopen 6-0, 6-3! pic.twitter.com/PvKlmDeroi — WTA (@WTA) 20 августа 2018 г.

В следующем матче Даяна сыграет с пятой сеяной турнира – немкой Юлией Гёргес.

Даяна Ястремская – Даниэль Коллинс 2:0 (6:0, 6:3)

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