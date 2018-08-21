Сенсационная украинская теннисистка вышла в 1/8 финала турнира в США
Украинка Даяна Ястремская уверенно справилась с американкой Даниэль Роуз Коллинс в первом раунде хардового турнира в Нью-Хейвене.
В матче первого круга она обыграла американку Даниэль Коллинз – 6:0, 6:3. Это первая победа Даяны на турнире уровня Premier.
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Поединок длился 1 час 5 минут. За это время Ястремская сделала 3 эйса, 5 брейков и допустила 3 двойные ошибки. На счету Коллинс ни одной подачи навылет, один реализованный брейк-поинт с трех попыток и 4 ошибки при вводе мяча в игру.
В следующем матче Даяна сыграет с пятой сеяной турнира – немкой Юлией Гёргес.
Даяна Ястремская – Даниэль Коллинс 2:0 (6:0, 6:3)
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