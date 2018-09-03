Сенсационное поражение "Динамо", разгром от "Зари" в Киеве: главные итоги 7-го тура УПЛ

Седьмой тур УПЛ выпал после матчей в еврокубках и перед паузой, связанной с игрой национальных сборных. И отметился он довольно неожиданными, а в случае с "Динамо" и сенсационными результатами. А также большим количеством голов.

Фартовая "Ворскла" и ее топ-соперники

Открывала тур полтавская "Ворскла", которая на своем поле принимала одесский "Черноморец". За несколько часов до матча полтавчане узнали имена соперников в Лиге Европы и календарь матчей в еврокубках. А уже вечером на стадионе, куда вскоре приедет английский "Арсенал" и португальский "Спортинг", выиграла матч против "моряков".

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В этой игре можно отметить довольно неоднозначную игру обеих команд. Особенно что касается "Ворсклы". Бронзовый призер предыдущего первенства неудачно начал чемпионат. Но в игре против одесситов сумел переломить ход поединка. Хотя нереализованный пенальти в первом тайме в исполнении Кулача должен был привести к серьезному разговору в перерыве в исполнении Василия Сачко.

"Черноморец" же был близок к тому, чтобы увезти очки из Полтавы. Но роковой автогол незадолго до конца матча в исполнении Рыжука оставил "моряков" без очков.

Суббота для "Шахтера" и "Мариуполя"

В прошлом туре сразу три матча в воскресенье поставили на одно время. В этом туре в субботу в УПЛ состоялась только одна игра – "Шахтер" в Харькове принимал "Мариуполь".

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По ходу событий этот матч напоминал игру "Динамо" против "Аякса" в Киеве, где в роли амстердамцев выступили "горняки". Они создали немало моментов, но все никак не могли пробить Гальчука. Однако в конце первого тайма таки забили – отличился Мораес. Это седьмой гол бразильца в этом чемпионате.



Мораес забил семь голов за семь матчей в чемпионате

Во втором тайме "Мариуполь" пропустил лишь раз – неудачником стал Дава, который срезал мяч в собственные ворота.

Стоит добавить, что в запасе азовцев в этой игре было всего четверо игроков. "Шахтер" не позволил арендованным у него футболистам играть в этом матче. Поэтому главный тренер "Мариуполя" даже не сумел собрать игроков на полноценную заявку.

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Адское воскресенье для "Десны" и "Олимпика"

Матч в Чернигове стал первым, когда командам пришлось в этом сезоне играть в 14:00. В это время в воскресенье, 2 сентября, в городе было около 30 градусов по Цельсию. Не слишком приятные условия для футбола.

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Видимо, погода слишком повлияла на игроков, потому что сама игра получилась довольно медленной. А единственный гол в матче забил игрок, который только посреди недели присоединился к "Олимпику". Здесь стоит отметить ошибку защитников "Десны", которые оставили нападающего без опеки, когда он получил пас с собственной половины поля. Хотя здесь довольно спорный эпизод, ведь Белоног в этом эпизоде ​​кричал "я", что считается неспортивным поведением. И судья должен остановить игру. Именно это пытались доказать арбитру игроки "Десны", однако Гитченко за свои "доказательства" получил предупреждение. А потом на 75-ой минуте – вторую желтую карточку за фол и оставил команду в меньшинстве.

"Десна" и в дальнейшем без побед на своем поле. Хотя на выезде сумела обыграть и "Мариуполь", и "Зарю".

Кобзон на трибунах

Смерть Иосифа Кобзона и убийство Александра Захарченко не смогли обойти мимо болельщиков на трибунах. Им "посвятили" баннеры в Харькове на матче "Шахтера".



Банер про Кобзона на матче "Шахтер" – "Мариуполь" в Харькове

И в Чернигове во рвемя противостоянии "Десны" и "Олимпика".



Ещё один баннер про Кобзона на матче УПЛ "Десна" – "Олимпик"

Волевой характер "Александрии" и джокеры Шарана

До 7-го тура "Александрия" в этом чемпионате пропустила лишь один гол – в матче против "Динамо", который проиграла. В матче против ФК "Львов" александрийцы еще к середине первого тайма пропустили дважды. При этом впереди у гостей ничего не получалось. Поэтому тренер "Александрии" Шаран начал проводить замены еще в первом тайме. И они принесли результат.

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Сначала забил Грицук, а незадолго до конца – и Ситало. Принесли ничью "Александрии".

Стоит добавить, что это уже второй раз во Львове хозяин матча выигрывает с разницей в два гола, но играет в ничью. Впервые такое было в матче "Карпат" с "Олимпиком". Также в прошлом туре "Львов" дважды выигрывал в матче против "Мариуполя" на выезде, и в итоге матч закончился вничью 2:2.

"Александрия" же опустилась на второе место. И принимая во внимание результат "Динамо", сохранила за собой это место.

"Заря" побеждает, Вернидуб остается?

Посреди недели "Заря" сыграла тяжелый матч в Германии против "РБ Лейпциг". И если бы не пенальти на последней минуте матча, именно луганчане могли бі выйти в групповой этап Лиги Европы.

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Но не поражение стало главной новостью этого вечера. После игры главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что планирует подать в отставку.

Однако руководству клуба удалось удержать специалиста. И уже в воскресенье он радовался забитым мячам своей команды в ворота "Арсенал-Киев". А их было немало.

Еще до перерыва "Заря" забила три гола. Хотя моментов было гораздо больше. В одной из атак Рафаэль пробросил мяч мимо Ситала, который вышел за пределы штрафной, и слишком неуклюже пробивал уже по пустым воротам. Но гол не забил, потому что защитник сумел в падении выбить мяч.

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И еще два гола, которые были забиті уже во втором тайме, довершили разгром "канониров". "Заря" снова на четвертом месте. Команда сумела оклематься от обидного поражения в Лиге Европы.

Сенсационное поражение "Динамо" от "Карпат"

А вот кто не сумел отойти от матчей еврокубков – так это "Динамо". Киевляне дома принимали львовские "Карпаты". "Зелено-белые" с новым тренером еще ищут свою игру, и на этот матч вышли в довольно экспериментальном составе. И это принесло результат.

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Швед до перерыва оформил дубль, воспользовавшись ошибками защитников "Динамо". В первом случае Вербич отдал неудачный пас, и был обыгран Бурда. Во втором – Че че не доиграл эпизод до конца, и обыгран был Кадар. Главному тренеру "Динамо" есть над чем задуматься – в прошлом туре команда упустила победу в концовке матча с "Черноморцем", пропустив впервые в УПЛ, в игре против "Аякса" полностью провалилась, и в игре против "Карпат" пропустила дважды. При этом "зелено-белые" во втором тайме играли в меньшинстве после удаления (довольно противоречивая вторая желтая карточка для Мегремича), и сумели удержать нужный результат.

Стоит понять, что в этом чемпионате "Карпаты" не пропускали лишь в одном матче – во втором туре против "Черноморца". А в предыдущем матче пропустили дважды от "Арсенал-Киев" дома, которій до этого больше одного гола не забивал. Это первая победа "Карпат" над "Динамо" на выезде с 1997 года.



Игроки "Динамо" после поражения "Карпатам" отправились на разговор с болельщиками

Стоит добавить, что это поражение может стоить место главного тренера для Хацкевича в "Динамо".

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Голы тура

В этом туре было много красивых голов. И выбрать один из них было бы неправильно. Поэтому топ-5 голов (не по местами).

Второй гол Хомченовского в ворота "Арсенал-Киев"

Второй гол Шведа в ворота "Динамо"

Гол Тейлора в ворота "Александрии"

Гол Щедрого со штрафного в ворота "Ворсклы"

Гол Караваева в ворота "Арсенал-Киев"

Герои тура

"Карпаты". Львовяне сумели забить два гола "Динамо" на их поле, а затем почти весь второй тайм удержать нужный результат, играя в меньшинстве.

Неудачники тура

"Динамо". Команда, которая претендует на чемпионство, не может проводить такие матчи. Они проиграли не после "случайно" пропущенного гола, а полностью по игре. И такую ​​"игру" киевляне демонстрируют уже третий матч подряд. Нужно что-то менять.

Также сюда можно отнести и Рыжука, который забил в свои ворота и его команда проиграла.

Результаты матчей

Ворскла – Черноморец 2:1

Голы: Кулач, 49, Рыжук, 87 (авт.) – Черной, 63

Шахтер – Мариуполь 2:0

Голы: Мораес, 43, Дава, 56 (авт.)

Десна – Олимпик 0:1

Гол: Белоног, 54

Удаление: Гитченко, 75 (вторая желтая)

Львов – Александрия 2:2

Голы: Бруно, 8, Тейлор, 21 – Грицук, 54, Ситало, 83

Арсенал-Киев – Заря 0:5

Голы: Караваев, 5, Хомченовский, 13, 69, Рафаэль Рата, 44, Леднев, 51

Динамо – Карпаты 0:2

Голы: Швед, 17 45 + 1

Удаление: Мегремич, 57 (вторая желтая)