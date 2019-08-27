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      Сенсорная кнопка в Раде поставила бы под сомнение легитимность всех принятых законов, – Труба

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      Роман Труба объяснил причину обысков работниками ГБР и СБУ в парламенте
      Роман Труба объяснил причину обысков работниками ГБР и СБУ в парламенте / Start.activelex.com

      Использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами. Все потому, что сейчас функционирование такой кнопки не предусмотрено действующим законом "О регламенте Верховной Рады Украины".

      Это подчеркивает и главное юридическое управление парламента в своем заключении, сообщил в своем Telegram директор ГБР Роман Труба. Именно поэтому 23 и 27 августа следователи ГБР совместно с оперативным подразделением СБУ проводили осмотр центра управления системой "Рада".

      Читайте также: Сенсорная кнопка в Раде: кто и почему позвал ГБР в парламент

      Труба уточнил, что ГБР выясняет, что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата парламента, нарушили ли они правила использования сенсорно-вычислительной системы.

      "Кстати, мы не приходили с обысками, а с осмотром, на который получили разрешение первого заместителя руководителя Аппарата ВР", – отметил директор ГБР.

      При этом он отметил, что в целом инициатива с сенсорной кнопкой является хорошей.

      Что известно об истории с сенсорной кнопкой и следственных действиях силовиков?

      Избранный нардепом от "Европейской солидарности" Андрей Парубий заявил, что работники СБУ и ГБР 23 августа заблокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования в Раде. А 27 августа провели в парламенте следственные действия. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу центра. При этом дали указания не впускать никого из представителей Аппарата в зал.

      В ГБР заявили, что в сопровождении СБУ проводят досудебное расследование по делу о нарушении должностными лицами Аппарата парламента правил использования компьютеров и автоматизированных систем через внедрение сенсорной кнопки.

      Узнайте, когда Рада сможет перейти на новую систему голосования

      Для чего в Раде сенсорная кнопкаДля борьбы с кнопкодавительством народных депутатов, то есть, чтобы они не могли голосовать еще за кого-то, кроме себя. Сенсорная кнопка должна работать по другому принципу – не как реакция на тепло, а как реакция на отпечаток пальца.

      Борьбу с кнопкодавительством называют одной из приоритетных задач в партии "Слуга народа". Кроме сенсорной кнопки, предлагают забирать мандат за неличное голосование или штрафовать на 80 тысяч гривен.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада СБУ Расследования Государственное бюро расследований Роман Труба
      Источник: 24 канал
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