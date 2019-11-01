"Сепар, твою мать", – в Одесской области парень сорвал флаг и вытер о него ноги

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября в селе Ильинка. Пьяный парень под громкую музыку и крики знакомых залез на столб и сорвал оттуда государственный флаг.

О том, что государственный символ исчез, в полицию Одесской области сообщил сельский голова. Вскоре по камерам наблюдения было установлено, что надругался над флагом 23-летний местный житель.

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Он оправдывает свои действия опьянением:

Понимаю, что с моей стороны это неправильно, искренне каюсь и обещаю больше так не делать,

– заявил хулиган.

На телефоне задержанного обнаружили видео самого момента преступления. На камеру под громкий смех друзей он называет себя "сепаром".

Полиция такие действия квалифицировали как надругательство над государственными символами. Хулигану грозит до трех лет тюрьмы или штраф.

Парень в Одесской области сорвал флаг и вытер об него ноги – видео с камеры наблюдения: