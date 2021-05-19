После этой истории Алена Чмульова попала в базу "Миротворца". Там обнародовали публикации мужа харьковчанки с поддержкой сепаратизма и фото ребенка с флагами так называемой "Новороссии".

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Что публиковал мужчина

Виталий Чмульов неоднократно распространял на своей странице в запрещенной соцсети "ВКонтакте" поддержку сепаратизма. Из самого яркого – фото, вероятно, его маленького сына на танке.



Ребенок на танке с флагами террористов / Скриншот "Миротворца"

На транспорте прикреплен флаг "Новороссии". Также это фото сделано на фоне административного здания со знаменем так называемой "ДНР".



Публикация Виталия Чмульова в "Вконтакте" / Скриншот "Миротворца"

Кроме этого, на странице нашли фото убитых главарей террористов с подписью "Вы всегда с нами". Также интересна его публикация с мемориальной плитой, на которой выбиты слова "Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано".



Убитые боевики, которых постил Виталий Чмульов / Скриншот "Миротворца"

Коротко об этом скандале