После этой истории Алена Чмульова попала в базу "Миротворца". Там обнародовали публикации мужа харьковчанки с поддержкой сепаратизма и фото ребенка с флагами так называемой "Новороссии".
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Что публиковал мужчина
Виталий Чмульов неоднократно распространял на своей странице в запрещенной соцсети "ВКонтакте" поддержку сепаратизма. Из самого яркого – фото, вероятно, его маленького сына на танке.
Ребенок на танке с флагами террористов / Скриншот "Миротворца"
На транспорте прикреплен флаг "Новороссии". Также это фото сделано на фоне административного здания со знаменем так называемой "ДНР".
Публикация Виталия Чмульова в "Вконтакте" / Скриншот "Миротворца"
Кроме этого, на странице нашли фото убитых главарей террористов с подписью "Вы всегда с нами". Также интересна его публикация с мемориальной плитой, на которой выбиты слова "Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано".
Убитые боевики, которых постил Виталий Чмульов / Скриншот "Миротворца"
Коротко об этом скандале
- Харьковчанку с 2 детьми не пустили на самолет в Стамбул.
- Поэтому она рассказала, как недовольна законодательством Украины, а затем – выбросила паспорт.
- Впоследствии это сделали ее дети, которые на камеру посылали Украину "в ж*пу".
- После этого в инстаграме она обнародовала видеообращение, в котором заявила, что видео, которое распространили является фейком. Якобы оно было специально смонтировано.
- В Госпогранслужбе заявили, что женщину не выпустили из страны аргументировано.
- У нее не было нотариального согласия отца детей на их вывоз в Турцию, а также свидетельства об их рождении.