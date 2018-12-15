Сепаратизм, коррупция и предательство: какими были футбольные скандалы в 2018 году

В 2018 году скандалы не обошли украинский футбол. В разных случаях "героями" становились чиновники, футболисты и даже судьи. Спорт пересекался с политикой и даже шоубизнесом. Некоторые скандалы берут свое начало еще в прошлом году. В частности, в 2018 году закончилась эпопея "Мариуполь" – "Динамо", в результате которой именно киевляне и пострадали, поскольку получили техническое поражение.

Украинские футболисты поют русские песни и лайкают российских политиков

В сентябре на посвящении новых игроков сборной Украины Василий Кравец, Олег Данченко и Евгений Макаренко пели песню "Младший лейтенант" Ирины Аллегровой. Обычно футболисты сами выбирают, что петь. Однако такой выбор возмутил большое количество болельщиков. Хотя большинство игроков украинской команды общаются на русском языке, что общеизвестно.

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Также футболисты сборной Украины Артем Беседин и Николай Матвиенко опозорились за "лайки" в Instagram. Беседин и Матвиенко поставили "лайк", который впоследствии убрали, на пост известного российского исполнителя Тимати, в котором тот поздравляет президента РФ с днем ​​рождения. В своем посте Тимати пожелал ему "долгих лет жизни, здоровья и терпения", а также назвал его достойным президентом.

На страницу Тимати подписаны многие другие украинские спортсмены – игроки сборной Украины по футболу Андрей Пятов, Андрей Лунин, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Николай Морозюк, а также Никита Шевченко (арендованный у "Шахтера" вратарь "Карпат"), Александр Зубков (еще один игрок "Шахтера"), Владислав Калитвинцев (игрок "Динамо"), Виталий Виценец, а также игроки молодежного состава "Динамо" Алан Аусси, Ахмед Алибеков, Денис Попов.

Бесспорно, каждый свободен в своем выборе, поэтому болельщикам не стоит удивляться предпочтениям спортсменов. В конце концов, многие украинцы выросли на русской музыке и продолжают ее слушать сегодня.

Закарпатская команда "Карпаталья"

Еще один скандал с политическим подтекстом случился на Закарпатье. Команда закарпатских венгров выиграла чемпионат мира по футболу среди непризнанных, частично признанных стран, автономий и этнических команд. Команда Kárpátalja (с венгерского – Закарпатье) участвовала в турнире ConIFA World Football Cup, который проводится Конфедерацией независимых футбольных ассоциаций. Она была основана 2013 году и проводит свой чемпионат мира раз в два года.

В 2014 году в Швеции победила команда "графства Ницца", в 2016 году в Абхазии победили местные футболисты. В этом году турнир проходил в Лондоне, и "Карпаталья", за которую выступают этнические венгры, одержала победу.

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Впрочем, в украинских клубах футболисты "Карпатальи" не играют. Все, кроме двух вратарей, заявленные на венгерских клубы от 1 до 4 дивизиона. Среди известных по выступлениям на Закарпатье Чобо Переш – экс-игрок "Артос Гать" и "Дыйде", Алексей Шведюк – экс-игрок "Мункач" и "Среднее", Юрий Тома – экс-игрок "Мункач", дубля и основы ужгородской "Говерлы", Роберт Молнар – экс-игрок "Среднее" и дубля "Говерлы", Золтан Бакша – экс-игрок "Закарпатья".



Фото: facebook.com/lobda.at.ua

В Службе безопасности Украины обещали, что проверят, кто из украинских футболистов представлял команду "Карпаталья". Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что крайне негативно отреагировал на эту новость.

В конце концов, история завершилась тем, что КДК ФФУ запретил пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (в том числе административную и спортивную), 14 гражданам Украины, которые являются игроками венгерской футбольной команды Karpatalja.

Снятие ФК "Полтава" с УПЛ

22-го июня 2018 года Украинская Премьер-лига получила письмо от ФК "Полтава", в котором клуб подтвердил снятие с соревнований УПЛ. Причиной снятия "Полтавы", которой удалось подняться в классе, стала неготовность стадиона "Локомотив" и невозможность проведения игр на резервном стадионе "Ворскла". Хотя 5 июня во время общего собрания участников УПЛ "Полтаве" был вручен аттестат ФФУ на участие в соревнованиях УПЛ, в котором указывалось, что основной стадион клуба – стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. Резервный стадион клубом определен не был вообще. При этом, клуб ни разу не сообщал УПЛ о намерении проводить домашние матчи на стадионе "Локомотив".

Таким образом, в УПЛ не поняли причины или основания, по которым ФК "Полтава" в своих письмах называет стадион "Локомотив" основным, а стадион "Ворскла" им. А. Бутовского – резервным.



Фото: ФК "Полтава"

21 июня руководство "Полтавы" вообще решило распустить команду. Президент клуба Леонид Соболев обвинил во всем ФФУ, которая, по его словам, не позволила команде играть на многострадальном "Локомотиве".

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История с "Полтавой" посеяла серьезное недоверие к командам из Первой лиги. Это, в свою очередь, ставит под вопрос идею расширения чемпионата до 16 команд. В частности, смогут ли клубы из Первой лиги отвечать требованиям УПЛ?

Трансфер Мораеса с "Динамо" в "Шахтер" и "рукопожатие"

Летом разгорелся скандал из-за того, что бразильский легионер "Динамо" Жуниор Мораес перешел в "Шахтер" на правах свободного агента. Игроки "Динамо" и сам Мораес имеют свои версии относительно этого трансфера. Кому верить – дело болельщиков. В "Динамо" обвиняют Жуниора в том, что он до последнего говорил, что не подписывал контракт с дончанами. Хотя в заключительных матчах прошлого сезона Мораес не выходил на поле киевлян, что, возможно, свидетельствует о том, что в "Динамо" все уже знали о контракте с заклятым соперником.



Фото: fcshakhtar

Во время первой встречи "Шахтера" и "Динамо" в Суперкубке Украины футболисты "бело-синих" демонстративно не пожали руку Мораесу. Впрочем, и здесь еще предстоит разобраться, кто кому не пожал руку. Ситуация повторилась в матчах во время чемпионата Украины. Однако после поединков, в частности, в Харькове, некоторые игроки "Динамо" активно общались с бразильцем. Принципиальную позицию продолжают держать вратарь Денис Бойко и хавбек Виталий Буяльский.

Этот скандал показывает, что несмотря на то, что в отношениях обеих сторон из-за событий в Украине произошло некоторое потепление, все равно дерби сохраняется. Хуже было бы, если "Динамо" и его болельщики нормально восприняли трансфер своего игрока к принципиальному сопернику.

Обыски и договорные матчи

Правоохранительные органы в июне провели более 50 обысков в 9 областях Украины против организаторов договорных матчей. Сейчас, по словам МВД, задокументирована противоправная деятельность 5-ти преступных групп и 35 футбольных клубов.

В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, коммерческие структуры и граждане Украины. Правоохранители установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных схемах и причастны к совершению преступлений больше чем в 57 эпизодах.

Так, согласно данным полиции, к договорным матчам были причастны футбольные клубы ФК "Волынь" (Луцк), ФК "Гелиос", ФК "Сумы", ФК "Балканы", ФК "Николаев", МФК "Кремень", ФК "Десна", ФК "Жемчужина", ФК "Нива", ФК "Ингулец", ФК "Говерла", ФК "Александрия", ФК "Таврия", ФК "Луганск", ФК "Ворскла", ФК "Колос", ФК "Черкасский Днепр", ФК "Олимпик Донецк", ФК "Poltava", ФК "Оболонь", ФК "Звезда" (Кропивницкий), ФК "Буковина", ФК "Энергия" (Новая Каховка), ФК "Нефтянник-Укрнефть" (Ахтырка), ФК "Прикарпатье", ФК "Никополь", ФК "Реал Фарма" (Овидиополь), ФК "Кристалл Херсон", ФК "Арсенал", ФК "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни), ФК "Петриковка" и другие.

Борьба с договорными матчами в Украине продолжается и скоро начнется третья волна обысков. В частности, под бдительное око правоохранительных органов попадут арбитры, которых допросят по их возможном участии в договорных матчах.

Сейчас Департамент защиты экономики опубликовал переписки и разговора судей и организаторов договорных матчей.

Договорные матчи – как раковая опухоль. Чем больше их становится, тем хуже для футбола. Поэтому их следует полностью искоренить, что в итоге однозначно положительно скажется в будущем.

Участие команд "Олимпика" в договорных матчах

КДК ФФУ отстранил команды "Олимпика" U-21 и U-19 от соревнований сезона 2019/20 за участие в договорных матчах. Пока решение не вступило в силу, команды U-21 и U-19 могут проводить матчи. При этом, по словам главы Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранки, ​​всего в 37 матчах донецкого "Олимпика" (в том числе молодежной и юношеской команд) были зафиксированы "подозрительные движения коэффициентов".

В Донецком клубе уже заявили о давлении на них, что ставит под вопрос существование клуба. Соответствующее письмо было направлено участникам чемпионата Украины. Кроме того, из-за дисквалификации двух молодежных команд клуб может потерять аттестат УПЛ. "Олимпик" считает, что решение КДК о отстранении клубных команд U-19 и U-21 вынесено с многочисленными нарушениями процедурных норм.



Фото: ФК "Олимпик"

Руководство клуба рассчитывало на собрании команд УПЛ, которое не состоялись 6 декабря, выразить свою позицию. В частности, речь шла о том, что в "Олимпик" стремятся к отставке Баранки. СМИ сообщали, что собрание команд УПЛ не состоялось именно потому, что некоторые представители чемпионата хотели инициировать отставку Баранки, ​​а также главы УПЛ – Томаса Гримма.

Президент клуба Вячеслав Гельзин ранее рассказал, что клуб провел внутреннее расследование. Он подчеркнул, что игроки, которые принимали участие в таких матчах, больше за команду не играют.

Недавно же стало известно, что шестеро игроков из системы "Олимпика" дисквалифицированы пожизненно. Ни один из них сейчас не выступает в донецком клубе. По сообщению FootballHub, пожизненно дисквалифицированы Назар Единак ​​(ныне – третья Лига Польши), Вадим Счастливцево ("Авангард"), Владислав Писковый, Артем Козлов, Лука Надирадзе (ФК "Сумы"), Богдан Степаненко ("Буковина").

Олег Смалийчук и львовские "овцы"

Вице-президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук был очень недоволен количеством болельщиков на стадионе "Украина" на матче против "Ворсклы".

Главная проблема в современных Карпатах – это болельщики... Вчера, когда ребята вышли на игру – увидели "настоящую поддержку". До полутора тысяч... Посчитайте, сколько вмещает стадион, отминусует сколько пришло, и вы поймете, сколько во Львове овец,

– сказал тогда Смалийчук.

После волны критики он продолжил тему.

"Не приду на стадион потому что: плохие условия на "Украине", нет рекламы и билбордов по городу, слишком высокие цены на билеты, "Карпаты" не демонстрируют зрелищную игру и т.д., есть только один ответ – это все отмазки людей, которые уже утром просыпаются в негативе только потому, что проснулись. И вместо того, чтобы самому что-то сделать удачное, давай зайду в интернет и полью грязью тех, кто по крайней мере пытается. Болеть за "Барселону" или "Реал" легко. Так же можно менять Родину или Веру ради более сладкой жизни. Корректировка под успех и ших – это признак слабости. Успех надо видеть самому. Футбольный клуб – это большая семья, для достижения успеха должна наоборот объединиться и быть как единый кулак в трудные времена. Футболисты и болельщики вместе!", – писал Смалийчук.



Фото: dynamo.kiev.ua

Смалийчук заявил, что не писал на эмоциях и не собирается забирать ни одного своего слова. "Возможно, слово "болельщики" мне нужно было взять в кавычки, и тогда бы все поняли, что я имею в виду именно тех горе-критиканов и интернет-писак, которые собственно и ничего не создали для успеха нашей семьи. Отсидеться на диване или где-то там в кустах, пока "Карпаты" не станут успешными, не получится! Каждый ваш голос на трибуне, каждый проданный билет для "Карпат" сейчас действительно важен. Будьте выше личных обид, менеджеры и футболисты приходят и уходят, вы же болейте по Герб своего клуба, который, я надеюсь, и действительно у вас на груди! ", – писал Смалий в своем Facebook.

Вице-президент львовских "Карпат" за словом в карман не полезет. И подобного рода заявления не добавляют "Карпатам" ни очков, ни авторитета. В его заявлении четко демонстрируется ситуация в украинском футболе: отсутствие болельщиков из-за качества игры и руководство, которое может обзывать болельщиков, вместо того, чтобы работать с ними...

Ожесточенное противостояние "Заря" – "Шахтер"

Удивительно, но в последнее время более огненным является противостояние именно "Зари" и "Шахтера", чем дончан с "Динамо". Луганчане неоднократно отбирали очки у "горняков", чем заработали себе статус серьезного раздражителя. Почти ни одна игра не завершалась без скандала. Активно пишет в Facebook о "Шахтере" и телеканалах "Футбол 1/2" гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов. Однако, придраться к функционеру практически невозможно.

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В свою очередь наставника "Зари" Юрия Вернидуба каналам "Футбол 1/2" удалось поймать за язык.

Я могу сказать слова, которые их обидят. Не хочу их обижать. В прошлом веке, во время войны в Адольфа Гитлера рупором был Йозеф Геббельс. Сейчас же каналы "Футбол 1/2" – рупоры "Шахтера",

– сказал Вернидуб после игры, которую луганчане проиграли "Шахтеру".



Фото: UA-Football

Наставник луганчан сделал это заявление после того, как каналы подготовили сюжет, что "Заря" якобы слишком часто пробивает пенальти в чемпионате Украины. Справедливости ради стоит отметить, что в правомерности тех одиннадцатиметровых трудно придраться.

Очевидно, что слова Вернидуба оскорбили каналы и они требовали штрафа для тренера. Апелляционный комитет Федерации футбола Украины вынес решение о наказании Вернидуба, который получил от ФФУ – штраф 10 000 гривен, а не дисквалификацию.

Коррупционные скандалы президента ФФУ Андрея Павелко

Павелко за 2018 год стал чуть ли не главным героем антикоррупционных расследований. Благодаря социальным сетям гражданской жены главы бюджетного комитета парламента журналисты программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом" нашли у Андрея Павелко незадекларированные: жилье, Bentley и других расходов на 20 миллионов гривен. В декларации за 2017 год Павелко не указал ни одного объекта недвижимости в собственности или пользовании. Однако благодаря соцсетям журналисты программы нашли помещение, в котором они жили почти два года. Это элитная новостройка в центре Киева, стоимость аренды которой в месяц составляет 17 тысяч долларов. Всего, по подсчетам журналистов, за три года в обход декларирования неофициальная жена Павелко засветила в социальных сетях расходов на 21 миллион гривен, не отраженных в декларации нардепа.

Кроме того журналисты рассказывали о построенный Федерацией футбола Украины за средства УЕФА коммерческий завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей. Через дискриминационные требования в тендерах завод получил почти 100 миллионов бюджетных средств.

ФФУ под руководством Павелко через подставные компании добилась увеличения стоимости сделки закупки оборудования для ФФУ на 20%, благодаря чему освоила 1,5 миллиона долларов. Чтобы опровергнуть подозрения СМИ было даже снят фильм, однако он только подтвердил обвинения. В программе были в полном объеме продемонстрированы те же фрагменты письма от немецкой компании Polytan, содержащиеся в видеопродукции Muddy Waters – "Мутные воды", – что отбеляет руководство ФФУ. В фильме Muddy Waters президент ФФУ Андрей Павелко утверждал: "Это была письменное требование компании Polytan", чтобы для заключения указанного соглашения была выбрана именно эта компания из Эмиратов".

В то же время фрагмент письма, приведенный в том же фильме, прямо отрицал необходимость посредника. В документе говорилось о том, что компания Polytan поставит заводу ФФУ – "ФФУ Продакшн" – "конечные продукты и материалы, необходимые для установления искусственного покрытия, без каких-либо посредников". В официальной позиции ФФУ после выхода сюжета "Наших денег" утверждается, что текст письма на кадрах является неполным.

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В целом эта история длится уже очень долго и Павелко похоже и не собирается сдаваться. К сожалению, в Украине много антикоррупционных расследований, однако дела практически ничем не заканчиваются. В частности, в конце осени стало известно, что Генеральная прокуратура Украины не открывала уголовных производств против президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Также не имеет претензий к Павелко и Национальное агентство по предупреждению коррупции. Проверка деклараций президента за 2015-2017 годы остановлена. Не фигурирует Павелко в делах, которыми занимается НАБУ. Подтвердила и национальная полиция Украина: информация о каком-либо привлечении к уголовной ответственности отсутствует. Поэтому, Павелко "чистый".

Нацизм на трибунах

Матчи чемпионата Украины откровенно не радуют своей посещаемостью. Однако даже небольшое количество болельщиков может спровоцировать скандал. В частности, во время поединка "Десна" – "Ворскла" в 10-м туре УПЛ в объектив телекамер попали несколько человек с гостевого сектора. Они были одеты в футболки с изображением Адольфа Гитлера.



Фото: скриншот

Полтавская "Ворскла" расценила поведение фанатов, которые надели футболки с Гитлером на матч чемпионата Украины, как провокацию.

Конечно, контролировать поступки всех людей во время матча невозможно. Однако такие действия могу спровоцировать дисквалификации стадионов. Ярким примером является история с "Ареной Львов", на которой запретили проводить матчи на несколько лет. Так же неоднократно наказывали и НСК "Олимпийский".