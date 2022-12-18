Сербы с российскими флагами штурмуют границу с Косово: контингент НАТО ужесточает меры безопасности
Мин Сербией и Косово новая волна обострения. После того как полиция Косово перекрыла пропускной пункт "Ярине" с Сербией, жители последней решили штурмовать границу.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, информирует 24 канал. Очевидцы говорят, что сербы прорвали первую линию обороны полиции на границе и направляются непосредственно в пункт пропуска.
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Что происходит на границе Сербии и Косово
Уже по традиции сербские митинги не обходятся без российских флагов. На этот раз участники штурма границы из Косово пошли еще дальше и принесли плакат в цветах флага страны-агрессора с цитатой Петера Цетинского "Молись Богу и держись России".
Из-за митингов сербов миротворцы КФОР сконцентрировали большое количество людей и техники, а затем начали загораживать пункт пропуска колючей проволокой.
Сербы уже прорвали первую линию обороны и приблизились к пункту пропуска. Стоит отметить, что в прошлом году на этом же пункте пропуска были схожие стычки, закончившиеся стрельбой.
Схватки на границе Сербии и Косово: смотрите видео
Закрытие пункта пропуска между Сербией и Косово
- На севере Косово 10 декабря началась очередная эскалация с участием сербов. Все из-за задержания экссотрудника косовской полиции сербского происхождения Деяна Пантыча.
- Пантича задержали, когда он возвращался из Сербии в Косово вместе со своей женой. Сотрудники полиции частично признанного государства увезли его на полицейскую базу, расположенную на севере Косово.
- Сербы в знак протеста против этого ареста построили баррикады на нескольких путях, ведущих в сербские города. Косовская полиция заблокировала "Ярине" и "Брняк", пункты пересечения границы с Сербией. На путях патрулируют силы КФОР и международная полиция.
- Директор Управления Косово и Метохии Петарь Петкович заявил, что косовские силовики взяли штурмом дамбу на Газиводе. После этого он обратился в Евросоюз.
- Президент Сербии Александр Вучич собрал на фоне этих событий срочное заседание сербского Совбеза, после которого заявил, что силовики готовы к любому приказу.
- МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок на Западные Балканы в ближайшее время на фоне обострения между Сербией и Косово.