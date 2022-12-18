Сербы с российскими флагами штурмуют границу с Косово: контингент НАТО ужесточает меры безопасности

Мин Сербией и Косово новая волна обострения. После того как полиция Косово перекрыла пропускной пункт "Ярине" с Сербией, жители последней решили штурмовать границу.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, информирует 24 канал. Очевидцы говорят, что сербы прорвали первую линию обороны полиции на границе и направляются непосредственно в пункт пропуска.

Обратите внимание Сербия планирует преодолеть зависимость от российского газа, но сохранить отношения с "Газпромом"

Что происходит на границе Сербии и Косово

Уже по традиции сербские митинги не обходятся без российских флагов. На этот раз участники штурма границы из Косово пошли еще дальше и принесли плакат в цветах флага страны-агрессора с цитатой Петера Цетинского "Молись Богу и держись России".

Из-за митингов сербов миротворцы КФОР сконцентрировали большое количество людей и техники, а затем начали загораживать пункт пропуска колючей проволокой.

Сербы уже прорвали первую линию обороны и приблизились к пункту пропуска. Стоит отметить, что в прошлом году на этом же пункте пропуска были схожие стычки, закончившиеся стрельбой.

Схватки на границе Сербии и Косово: смотрите видео

Закрытие пункта пропуска между Сербией и Косово